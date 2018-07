Warriors batem Spurs no confronto entre brasileiros na NBA

Tanto Leandrinho quando Tiago Splitter começaram no banco de reservas a partida entre seus times, Golden State Warriors e San Antonio Spurs, nesta sexta-feira à noite, em Oakland. O pivô saiu-se melhor, marcando oito pontos, contra cinco do ala/armador. Mesmo assim, quem se deu melhor foi o Warriors, que ganhou por 110 a 99 e chegou à quarta vitória seguida.

Equipe de melhor campanha na NBA, com 43 vitórias e apenas nove derrotas, o Golden State teve Stephen Curry em mais uma grande atuação, com um "duplo-duplo" de 25 pontos e 11 assistências. Há 11 jogos seguidos ele anota pelo menos 20 pontos. Klay Thompson, com 20 pontos, também se destacou pelo time da casa.

Os dois brasileiros ficaram próximos das suas médias. Splitter, atuou por 16 minutos, marcando oito pontos e pegando cinco rebotes. Já Leandrinho jogou por 13 minutos e, além dos cinco pontos, deu três assistências.

Nos números, Nenê foi o brasileiro da noite e, com 18 pontos, foi o cestinha do Washington Wizards. O time da capital norte-americana, entretanto, foi presa facílima para o Cleveland Cavaliers e perdeu em casa por 127 a 89. LeBron James nem precisou se desgastar: ficou em quadra 25 minutos e fez 28 pontos. Kyrie Irving anotou 25 e ainda deu sete assistências.

O resultado elástico é péssimo prenúncio para o Wizards, porque o confronto pode se repetir nos playoffs - o Cleveland é quarto do Leste, enquanto o Washington está em quinto.

Também pelo Leste, líder e vice-líder se enfrentaram e quem levou a melhor foi o time de segunda melhor campanha da Conferência, o Toronto Raptors, que ganhou do Atlanta Hawks por 105 a 80, fora de casa. Os brasileiros do time do Canadá não jogaram.

O jogo mais parelho da rodada aconteceu em Minneapolis, onde o Minnesota Timberwolves ganhou do Phoenix Suns por 111 a 109. A partir da próxima partida em casa, o Timberwolves, último colocado do Oeste (são 12 vitórias e 42 derrotas) vai passar a contar com o astro Kevin Garnett, que acertou seu retorno à franquia 20 anos depois de ser draftado.

Confira os resultados desta sexta-feira na NBA:

Orlando Magic 95 x 84 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 95 x 106 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 80 x 105 Toronto Raptors

Detroit Pistons 100 x 91 Chicago Bulls

New York Knicks 87 x 111 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 111 x 109 Phoenix Suns

Washington Wizards 89 x 127 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 111 x 100 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 89 x 81 Denver Nuggets

Utah Jazz 92 x 76 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 109 x 101 Boston Celtics

Golden State Warriors 110 x 99 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 105 x 114 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos deste sábado na NBA:

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Houston Rockets x Toronto Raptors

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings