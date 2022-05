Warriors buscam virada após 19 pontos atrás dos Mavericks e faz 2 a 0 nos playoffs da NBA

O Golden State Warriors passou a maior parte do jogo atrás do placar e chegou a ficar com 19 pontos de desvantagem, mas buscou uma reação incrível contra o Dallas Mavericks para vencer o segundo confronto das finais da Conferência Oeste da NBA, por 126 a 117 na noite de sexta-feira. O time de São Francisco consegue abrir 2 a 0 na série e vencer os dois jogos iniciais em casa no Chase Center.

Com uma série de cestas de três pontos de Luka Doncic e seus companheiros, além de muita celebração do esloveno na casa dos Warriors, o Dallas terminou o primeiro período com uma vantagem de sete pontos. Com grande atuação de Jalen Brunson e Reggie Bullock, o time visitante seguiu dominando, abriu 19 e terminou o segundo período com 14 pontos na frente.

Stephen Curry puxou a reação dos mandantes, com 32 pontos marcados, seis bolas de três e oito rebotes. Kevin Looney também se inspirou na reação do terceiro período e anotou 21 pontos e 12 rebotes. Outro destaque da virada foi Jordan Poole, que veio do banco e marcou 23 pontos. Após o Golden State igualar o jogo, os times foram para o último período separados por apenas dois pontos. A partir daí, a equipe de São Francisco dominou, embalados inicialmente por Looney e Poole.

A reação deixa os Warriors a duas vitórias de retornar às finais da NBA. "Nós tivemos aquela atitude e espírito que nunca deixamos de ter", disse Curry após a vitória. "Me sinto honrado apenas por ter sido parte desta disputa", afirmou Looney.

"São os Warriors, eles têm um grande time. São um time que briga pelo título. Nós precisamos ajustar nossa defesa. Estivemos com 19 pontos de vantagem, então é uma situação complicada. Mas não podemos ficar nos lamentando, o que aconteceu, aconteceu. Agora temos que seguir em frente", afirmou o astro Doncic.

Pelo Dallas, Jalen Brunson também fez grande partida. Ele puxou o time no início do confronto, marcando oito dos primeiros 14 pontos do Dallas. Brunson terminou com saldo de 31. Pelo Warriors, Draymond Green exagerou nas faltas e teve noite decepcionante. Andrew Wiggins fez 16 pontos e Klay Thompson, outros 15.