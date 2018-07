Warriors chegam à 60ª vitória e garantem primeiro lugar no Oeste

Equipe de melhor campanha na temporada regular da NBA até aqui, o Golden State Warriors garantiu a vantagem do mando de quadra até as finais do Oeste ao vencer o Milwaukee Bucks por 108 a 95, fora de casa, na rodada de sábado à noite. Com o resultado, o time do técnico Steve Kerr chegou à sua 60.ª vitória, não podendo mais ser ultrapassada no primeiro lugar da Conferência Oeste.

Sem perder há nove partidas, o Warriors soma campanha de 60 vitórias e 13 derrotas, contra 50 triunfos e 23 revezes do Memphis Grizzlies, seu mais próximo concorrente. O Memphis, entretanto, tem mais nove jogos a fazer, apenas, e não tem mais como ultrapassar a equipe de Golden State.

Neste sábado, a vitória foi garantida a partir do segundo quarto, quando o Warriors tomou a frente do placar. Stephen Curry marcou 25 pontos, enquanto Klay Thompson colaborou com outros 21. Leandrinho fez uma partida discreta, de dois pontos e três rebotes, tendo ficado em quadra por 13 minutos.

Ao que tudo indica, o Golden State vai pegar o Oklahoma City Thunder logo na primeira rodada dos playoffs. Ainda sem Kevin Durant, machucado, o Thunder tem dependido muito de Russell Westbrook, mas o armador nem sempre resolve sozinho. Na noite de sábado, ele fez 37 pontos, pegou oito rebotes, deu seis assistências, mas o Thunder perdeu de 94 a 89 para o Utah Jazz, em Salt Lake City.

Em oitavo no Oeste, o Thunder tem 41 vitórias e não parece com fôlego para alcançar o Dallas Mavericks, que tem quatro a mais, faltando nove jogos a fazer para ambos os times. Da mesma forma, o New Orleans Pelicans, com três vitórias a menos, não assusta muito.

Garantido como líder do Leste, o Atlanta Hawks relaxou e perdeu do Charlotte Hornets por 115 a 100, fora de casa. O Chicago Bulls, que ainda tenta tirar a vice-liderança do Cleveland Cavaliers, fez o dever de casa e ganhou por 111 a 80 do lanterna New York Knicks, no United Center.

A rodada de sábado à noite foi completada com vitória do Portland Trail Blazers sobre o Denver Nuggets, por 120 a 114, em casa, com 32 pontos de Lamarcus Aldridge. Com 47 vitórias, o Portland é o quarto do Oeste, brigando diretamente com Rockets, Clippers, Spurs e Mavericks pelo terceiro lugar.

Acompanhe os jogos deste domingo na NBA

Washington Wizards x Houston Rockets