Warriors derrota Mavericks com 51 pontos de Curry

O Golden State Warriors contou com mais uma espetacular atuação de Stephen Curry para tirar uma desvantagem de 22 pontos e conquistar mais uma vitória na temporada 2014/2015 da NBA. Pela rodada de quarta-feira, a equipe de Oakland superou Dallas Mavericks por 128 a 114, em casa, com 51 pontos do seu principal jogador.

A marca é o recorde de Curry nesta temporada e foi conquistada com dez acertos em 16 arremessos de três pontos. O brasileiro Leandrinho Barbosa iniciou o duelo no banco de reservas, mas também teve boa atuação nos 14 minutos em que jogou pelo Warriors, com 14 pontos e três rebotes.

Líder da Conferência Oeste e dono da melhor campanha da NBA, o Warriors agora soma 39 vitórias e oito derrotas. Além disso, o time ampliou a sua ótima campanha como mandante, agora com 23 triunfos em 25 partidas.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Chandler Parsons marcou 24 pontos e Tyson Chandler somou 21 pontos e 17 rebotes pelo Mavericks, que chegou a liderar o placar por 40 a 18 no primeiro quarto e mais uma vez atuou sem o lesionado Rajon Rondo. O time de Dallas está na sexta colocação no Oeste com 33 vitórias e 18 derrotas.

Depois de ver a sua sequência de 19 vitórias ser interrompida pelo New Orleans Pelicans, o Atlanta Hawks retomou a sua rotina de triunfos na rodada de quarta-feira da NBA. Atuando em casa, a equipe superou o Washington Wizards por 105 a 96. Jeff Teague anotou 26 pontos e Al Horford marcou 21 e obteve 13 rebotes pelo Hawks, líder da Conferência Leste da NBA com 41 vitórias e nove derrotas.

John Wall anotou 24 pontos, Bradley Beal marcou 23 e o brasileiro Nenê Hilário também teve boa atuação com 17 pontos, três rebotes e uma assistência nos 28 minutos em que atuou. O Wizards sofreu a quarta derrota seguida, na sua pior sequência nesse campeonato e ocupa a terceira posição no Leste com 31 vitórias em 50 partidas.

Já o San Antonio Spurs impôs a décima derrota consecutiva ao Orlando Magic ao batê-lo por 110 a 103, em casa, com bela atuação de Tim Duncan, que foi o cestinha da partida com 26 pontos e ainda recuperou dez rebotes. Já Manu Ginóbili se destacou com 13 pontos e dez assistências pela equipe de San Antonio, agora com 31 triunfos em 49 partidas, na sétima colocação na Conferência Oeste.

Nikola Vucevic liderou o Magic com 25 pontos e 12 rebotes e Tobias Harris somou 23 pontos e dez rebotes pela equipe de Orlando, a antepenúltima colocada do Leste com 15 triunfos e 37 derrotas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers 114 x 109 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 105 x 96 Washington Wizards

Boston Celtics 104 x 100 Denver Nuggets

Toronto Raptors 93 x 109 Brooklyn Nets

Houston Rockets 101 x 90 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 113 x 105 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 102 x 101 Miami Heat

New Orleans Pelicans 91 x 102 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 110 x 103 Orlando Magic

Utah Jazz 90 x 100 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 128 x 114 Dallas Mavericks

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns