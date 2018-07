Warriors derrota o Kings e mantém os 100% neste início de temporada

O armador Stephen Curry não repetiu o incrível desempenho ofensivo das primeiras rodadas, mas ainda assim terminou como cestinha do confronto, com 24 pontos. Klay Thompson ainda contribuiu com 18, enquanto o pivô Festus Ezeli terminou com um "double-double": 10 pontos e 12 rebotes.

O brasileiro Leandrinho esteve em quadra por 12 minutos e foi discreto, com quatro pontos, quatro rebotes e três assistências. Pelo Kings, destaque para os 22 pontos de Marco Belinelli e de Rudy Gay, além do "triple-double" de Rajon Rondo, que anotou 14 pontos, 15 assistências e 12 rebotes.

Ainda no Oeste, na reedição das semifinais de conferência da última temporada, o Houston Rockets derrotou o Los Angeles Clippers por 109 a 105, fora de casa. Mais uma vez, a vitória foi fruto de uma grande atuação de James Harden, cestinha da noite com incríveis 46 pontos.

Harden passou os 40 pontos pelo segundo dia seguido, já que havia anotado 43 na vitória de sexta sobre o Kings. Desta vez, ele contou ainda com a ótima atuação de Dwight Howard, autor de 20 pontos e 20 rebotes. Pelo Clippers, o destaque mais uma vez foi Blake Griffin, com 35 pontos e 11 rebotes.

Outro time do Oeste que venceu no sábado foi o San Antonio Spurs. Em casa, os texanos despacharam o Charlotte Hornets sem maiores dificuldades, por 114 a 94. Kawhi Leonard foi o destaque da vitória, com 23 pontos, mas o cestinha saiu do lado adversário: Kemba Walker, com 27.

Quem não se encontra na conferência é o Memphis Grizzlies, que perdeu pela quarta vez ao cair diante do Utah Jazz por 89 a 79. O cestinha da noite foi Trey Burke, do Jazz, com 24 pontos. Derrick Favors contribuiu com um "double-double", com 12 pontos e 16 rebotes, enquanto o brasileiro Raulzinho anotou quatro pontos nos 12 minutos em que esteve em quadra.

Na Geórgia, o Atlanta Hawks derrotou o Washington Wizards por 114 a 99, sem Tiago Splitter, poupado. Nenê esteve em quadra e foi bem, terminando com 10 pontos e 10 rebotes. Já em Chicago, o Bulls caiu diante do Minnesota Timberwolves por 102 a 93, sem Cristiano Felício, que ficou de fora por opção do técnico.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Chicago Bulls 93 x 102 Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers 97 x 105 Orlando Magic

Atlanta Hawks 114 x 99 Washington Wizards

Dallas Mavericks 107 x 98 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 94 x 86 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 114 x 94 Charlotte Hornets

Utah Jazz 89 x 79 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 94 x 103 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 105 x 109 Houston Rockets

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

New York Knicks x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons