Warriors e 76ers vencem em casa e se classificam às semifinais de conferência

O Golden State Warriors e o Philadelphia 76ers estão classificados às semifinais de conferência da NBA. Na noite de terça-feira, as equipes venceram o Jogo 5 das respectivas séries pelos playoffs e as fecharam em 4 a 1, avançando de fase na pós-temporada.

Em Oakland, o Warriors superou o San Antonio Spurs por 99 a 91. Kevin Durant marcou 25 pontos, Draymond Green liderou a defesa e os atuais campeões da NBA detiveram uma tentativa tardia de reação do time texano. Klay Thompson teve outro grande desempenho com 24 pontos, e Green contribuiu com 17, além de sete assistências e 19 rebotes, um recorde pessoal nos playoffs. LaMarcus Aldridge foi o destaque do Spurs com 30 pontos e 12 rebotes.

Mesmo sem contar com Stephen Curry, em fase final de recuperação de lesão no joelho esquerdo, o Warriors parecia ter a partida sob controle até a reta final do último quarto. Mas Aldridge converteu uma jogada de três pontos com 1m31 para o término do duelo deixando o placar em 93 a 89 para os mandantes. Ele ainda converteu dois lances livres a 57s2, diminuindo a desvantagem para dois pontos. Mas uma cesta e dois tiros livres convertidos por Durant definiram o jogo.

Nas semifinais da Conferência Oeste, o Warriors terá pela frente o New Orleans Pelicans, que "varreu" o Portland Trail Blazers. A série vai se iniciar no sábado, na Oracle Arena, em Oakland.

Na Filadélfia, o 76ers contou com mais uma noite brilhante de Joel Embidd e Ben Simmons para superar o Miami Heat por 104 a 91. Assim, o time, que há apenas duas temporadas venceu apenas dez jogos, está na segunda rodada dos playoffs do Leste pela primeira vez desde 2012.

Após o primeiro tempo do duelo terminar empatado em 46 a 46, o 76ers deslanchou no terceiro quarto, vencido por 30 a 24. Embiid somou 19 pontos e 12 rebotes, enquanto Simmons acumulou 14 pontos, dez rebotes e seis assistências. JJ Reddick foi o cestinha da partida com 27 pontos. Kelly Olynyk liderou o Heat com 18 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Garantido nas semifinais do Leste, o 76ers agora espera a definição do seu adversário, que vai sair do duelo entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics. O time do Massachusetts abriu 3 a 2 na série ao vencer o duelo de terça-feira, em casa, por 92 a 87.

Al Horford somou 22 pontos e 14 rebotes, enquanto Marcus Smart se destacou no seu primeiro jogo desde meados de março. Ele saiu do banco e teve nove pontos, cinco rebotes, quatro assistências e três tocos após se recuperar de cirurgia no polegar direito. Ele jogou por 25 minutos usando uma proteção no local.

Terry Rozier acrescentou 16 pontos e cinco assistências pelo Celtics. Khris Middleton liderou o Bucks com 23 pontos, Jabari Parker acrescentou 17 e oito rebotes, e Giannis Antetokounmpo, em noite irregular, somou 16 pontos, dez rebotes e nove assistências. O Jogo 6 da série está marcado para quinta-feira em Milwaukee, sendo que os mandantes venceram os cinco duelos já realizados.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com quatro jogos. Em vantagem de 3 a 1, o Houston Rockets recebe o Minnesota Timberwolves e o Utah Jazz visita o Oklahoma City Thunder. Em confrontos que estão empatados em 2 a 2, o Cleveland Cavaliers será mandante contra o Indiana Pacers, enquanto o Toronto Raptors atuará como mandante contra o Washington Wizards.