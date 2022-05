Warriors e Bucks confirmam favoritismo e vencem a 1ª em suas séries na NBA

Golden State Warriors e Milwaukee Bucks estrearam com vitória nas semifinais de suas conferências, pelos playoffs da NBA. Confirmando o favoritismo, as duas equipes venceram fora de casa o Memphis Grizzlies e o Boston Celtics, respectivamente. Quem mais sofreu no domingo foram os Warriors, que venceram por 117 a 116. A equipe acabou em terceiro lugar na temporada regular da Conferência Oeste, logo atrás dos Grizzlies em razão dos desfalques seguidos de Stephen Curry.

Mas, com o retorno do astro, a situação mudou. Após brilhar na série anterior, ele foi o responsável por 24 pontos, quatro assistências e três rebotes neste primeiro jogo da nova série. "Nós temos o DNA campeão da NBA e queremos utilizar isso em nosso favor. Neste momento, é disso que estamos falando. Nunca podemos pensar que já estamos fora do jogo", comentou Curry.

O tom de alívio se deve ao equilíbrio do confronto. Os Grizzlies chegaram a liderar o placar por 13 pontos de vantagem. Mas a defesa dos Warriors funcionou, principalmente nos instantes finais da partida. Ja Morant foi bloqueado na última tentativa do jogo e os visitantes venceram o duelo.

Morant foi o maior destaque individual do duelo. Esteve perto de um "triple-double" e foi o cestinha da partida, com 34 pontos, além de contribuir com dez assistências e nove rebotes. Mas parou na defesa dos Warriors nos segundos finais, mesmo quando Draymond Green, principal defensor da equipe visitantes, já havia sido excluído, no intervalo.

"Sabíamos que seria um intervalo difícil, que as coisas não estavam saindo do jeito que queríamos. E ficamos chocados com a exclusão, mas seguimos confiantes e determinados de que poderíamos vencer", comentou o técnico Steve Kerr.

O maior pontuador dos Warriors foi Jordan Poole, com 31 pontos, nove assistências e oito rebotes, mesmo após começar o jogo no banco de reservas. As duas equipes voltam a se enfrentar na série melhor de sete jogos na terça-feira, novamente na casa dos Grizzlies.

Em Boston, os Celtics não conseguiram conter Giannis Antetokounmpo e foram batidos pelos Bucks por 101 a 89. O grego obteve um "triple-double" de 24 pontos, 12 assistências e 13 rebotes. Como a equipe segue sem poder contar com Khris Middleton, o astro contou com o apoio de Jrue Holiday (25 pontos e 10 rebotes) e Bobby Portis (15 pontos e 11 rebotes).

Pelos Celtics, o destaque individual foi Jayson Tatum, autor de 21 pontos. Jaylen Brown ajudou com 12 pontos, assim como Al Horford, que ainda obteve 10 rebotes. Os dois times também voltam a se encontrar na noite de terça-feira para o jogo 2 da série, mais uma vez na casa dos Celtics.