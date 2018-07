Warriors e Bulls vencem e abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

O Golden State Warriors, a melhor equipe da temporada regular da NBA, e o Chicago Bulls aproveitaram bem a condição de mandantes nos dois primeiros jogos dos playoffs e abriram 2 a 0 nas respectivas séries. Na noite de segunda-feira, os Warriors enfrentaram alguma resistência em Oakland, mas mesmo assim bateram o New Orleans Pelicans pela segunda vez na pós-temporada, dessa vez por 97 a 87.

Klay Thompson anotou 26 pontos e Stephen Curry somou 22, além de ter distribuído seis assistências pelos Warriors. O time levou um susto no começo da partida, ficando 13 pontos atrás do placar no primeiro quarto, mas conseguiu a virada antes mesmo do intervalo. Além disso, permitiu que os adversários anotassem apenas 35 pontos no segundo tempo.

Anthony Davis fez 26 pontos e obteve dez rebotes enquanto Eric Gordon anotou 23 pelos Pelicans, que ofereceram mais resistência do que no primeiro confronto. O terceiro jogo da série está marcado para a próxima quinta-feira, em New Orleans.

Já o Chicago Bulls bateu o Milwaukee Bucks por 91 a 82, em casa, com mais uma bela atuação de Jimmy Butler, que marcou 31 pontos, seis a mais do que no primeiro confronto, quando também havia brilhado pelo time de Chicago. E dessa vez ele anotou 14 pontos no último quarto.

Derrick Rose fez 15 pontos, todos no segundo tempo, e Pau Gasol acumulou 16 rebotes e 11 pontos pelos Bulls. Khris Middleton foi o destaque dos Bucks ao marcar 22 pontos.

Esta foi a oitava derrota seguida dos Bucks nos playoffs - sua última vitória foi em 28 de abril de 2010. O terceiro jogo da série vai ser disputado nesta quinta-feira em Milwaukee.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com três partidas: Cleveland Cavaliers x Boston Celtics, Toronto Raptors x Washington Wizards e Houston Rockets x Dallas Mavericks. Cavaliers, Wizards e Mavericks lideram as respectivas séries por 1 a 0.