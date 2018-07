Warriors e Hawks ficam a um passo das finais de conferência na NBA

Melhores times da temporada regular da NBA, Golden State Warriors e Atlanta Hawks estão a uma vitória da classificação para as finais de conferência. Na noite de quarta-feira, as equipes venceram seus jogos em casa e abriram 3 a 2 nas respectivas séries dos playoffs.

Pelas semifinais do Oeste, o Warriors derrotou em casa o Memphis Grizzlies por 98 a 78, em um triunfo que começou a ser encaminhado logo no primeiro tempo - o time de Oakland foi ao intervalo vencendo por 49 a 41. Agora o Warriors pode fechar a série na próxima sexta-feira, quando será disputado o sexto jogo, em Memphis.

Stephen Curry anotou 18 pontos pelo Warriors, todos eles através de arremessos de três pontos, e ainda acumulou seis roubadas de bola, sete rebotes e cinco assistências. Já Klay Thompson foi o cestinha da partida com 21 pontos. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa deu uma assistências nos 2min44 em que permaneceu em quadra.

Enquanto o Warriors acertou 14 de 30 disparos de três, o Grizzlies só teve êxito em quatro de 15 tentativas. Marc Gasol somou 12 pontos e 12 rebotes, enquanto Zach Randolph acumulou 13 pontos e dez rebotes. O time de Memphis teve a sua pior produção ofensiva nos playoffs nesta temporada na noite de quarta.

Já pelas semifinais da Conferência Leste, o Atlanta Hawks desempatou a série com o Washington Wizards ao batê-lo por 82 a 81, graças a uma cesta de Al Horford a 1s9 do fim do duelo. Assim, colocou a sua equipe em vantagem de 3 a 2 e pode definir a série na próxima sexta-feira, quando o jogo 6 vai ser disputado em Washington.

O Hawks teve um péssimo início de último quarto, tanto que foi fazer a sua primeira cesta no período a 6min34 do fim, mas depois se recuperou, anotando 14 pontos seguidos. A 8s3 do final, Paul Pierce colocou o Wizards em vantagem de 81 a 80 ao acertar uma cesta de três, mas não foi o herói da noite graças a Horford, que pegou um rebote em cima do brasileiro Nenê Hilário e depois definiu o triunfo do seu time.

Além da cesta decisiva, Horford se destacou pelo Hawks com 23 pontos e 11 rebotes, enquanto DeMarre Carroll acumulou dez pontos e dez rebotes. Bradley Beal fez 23 pontos pelo Wizards, John Wall, no seu primeiro jogo após sofrer fraturas na mão e no pulso esquerdos, anotou 15 e deu sete assistências. Já Nenê somou nove pontos, seis rebotes e uma assistência em 28 minutos.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quinta-feira com os jogos Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers x Houston Rockets. Cavaliers e Clippers lideram suas séries por 3 a 2 e avançam para as finais de conferência em caso de novo triunfo.