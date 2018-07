Warriors e Pelicans abrem 3 a 0 e ficam a um triunfo das semifinais do Oeste

Golden State Warriors e New Orleans Pelicans estão muito próximos de se garantirem nas semifinais da Conferência Oeste da NBA com uma "varrida". Na noite de quinta-feira, as equipes voltaram a vencer na primeira rodada dos playoffs e abriram 3 a 0 nas respectivas séries, ficando a um triunfo de fechá-las com êxito.

Com 26 pontos, nove rebotes e seis assistências de Kevin Durant, o Warriors superou fora de casa o San Antonio Spurs por 110 a 97, batendo um rival abalado pela morte da esposa do técnico Gregg Popovich, Erin. O confronto poderá ser fechado pelo time de Oakland no domingo, para quando está marcado o Jogo 4, novamente no Texas.

O Spurs jogou um dia após a morte de Erin Popovich, que faleceu depois de lutar contra uma doença não revelada por um longo período. Erin e Gregg Popovich foram casados por quatro décadas e tiveram dois filhos e dois netos.

O San Antonio não exibiu homenagens em vídeo e nem realizou um minuto de silêncio por Erin, em uma aparente tentativa de encarar a partida como algo rotineiro para os jogadores, mas isso foi impossível. Popovich não esteve no banco de reservas, optando por ficar com a sua família e levando o Spurs a ser comandado pelo assistente Ettore Messina.

Já o New Orleans Pelicans superou o Portland Trail Blazers por 119 a 102, em casa, com uma grande atuação de Nikola Mirotic, que somou 30 pontos, oito rebotes, três roubadas de bola e um toco, deixando o seu time com a chance de avançar nos playoffs pela primeira vez desde 2008.

Anthony Davis também se destacou pelo Pelicans ao acumular 28 pontos, 11 rebotes, três roubadas de bola e dois tocos. Damian Lillard marcou 20 pontos pelo Blazers, mas errou nove de 14 arremessos de quadra. CJ McCollum marcou 22 pontos e Al-Farouq Aminu acrescentou 21 pelo time de Portland, que esteve quase sempre ao menos dez pontos atrás do Pelicans no placar. O Jogo 4 vai ser disputado no sábado, também em New Orleans.

Fora de casa, o Philadelphia 76ers desempatou a série com o Miami Heat pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste e fez 2 a 1 ao derrotar o time da Flórida por 128 a 108. Com uma máscara, pois sofreu recentemente uma fratura no rosto, Joel Embiid marcou 23 pontos em sua estreia na pós-temporada.

Marco Belinelli e Dario Saric fizeram 21 pontos cada e Ben Simmons terminou com 19 pontos, 12 rebotes e sete assistências para o 76ers, que venceu pela 18ª vez em seus últimos 19 jogos. Goran Dragic marcou 23 pontos pelo Heat, que também contou com 19 de Justise Winslow e 14 pontos de Josh Richardson. O quarto duelo será disputado no sábado em Miami.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta sexta-feira com três jogos: Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers, Washington Wizards x Toronto Raptors e Milwaukee Bucks x Boston Celtics. Celtics e Raptors lideram as suas séries por 2 a 0 e Pacers e Cavaliers estão empatados por 1 a 1.