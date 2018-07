Warriors massacram Spurs com 37 pontos de Stephen Curry

Liderado por Stephen Curry, o Golden State Warriors não trata só de acumular vitórias em uma campanha histórica na temporada 2015/2016 da NBA, mas também massacra os melhores times da liga. Em menos de dez dias, o time da Califórnia superou Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls e San Antonio Spurs por ao menos 30 pontos de diferença.

A última dessas vitórias foi na noite da segunda-feira, quando os Warriors confirmaram o domínio da Conferência Oeste da NBA ao derrotar o San Antonio Spurs de modo contundente, por 120 a 90, em casa. Curry brilhou com 37 pontos, tendo convertido seis arremessos de três.

O MVP (jogador mais valioso) da última temporada fez 15 pontos no primeiro quarto e acertou 12 de 20 arremessos de quadra na 39ª vitória consecutiva dos Warriors na Oracle Arena, em Oakland, onde o público viu um jogo desequilibrado, que havia sido classificado como prévia de uma possível final de conferência.

O Golden State Warriors (41 vitórias e 4 derrotas), assim, freou uma sequência de 13 triunfos do San Antonio Spurs (38 triunfos e sete derrotas), que vem tendo o seu melhor início de campanha, mas não pôde contar com Tim Duncan na noite de segunda. As duas equipes têm o maior porcentual de vitórias combinado da história da NBA após ao menos 40 partidas disputadas na temporada.

Kawhi Leonard liderou os Spurs com a discreta marca de 16 pontos. O brasileiro Leandrinho Babosa teve atuação apagada nos 20 minutos em que atuou pelos Warriors, com dois pontos, dois rebotes e uma assistência.

CAVALIERS VENCEM A 1ª COM NOVO TÉCNICO

O Cleveland Cavaliers conseguiu a sua primeira vitória sob o comando do técnico Tyronn Lue ao bater o Minnesota Timberwolves por 114 a 107, em casa, se recuperando da derrota no último sábado para o Chicago Bulls na estreia do treinador, que sucede o demitido David Blatt.

LeBron James liderou os Cavaliers ao anotar 25 pontos, mas o triunfo esteve longe de ser fácil, tanto que o time tinha vantagem de apenas três pontos ao fim do primeiro tempo. Tristan Thompson também foi importante para o triunfo dos líderes da Conferência Leste ao somar 19 pontos e 12 rebotes.

Karl Anthony-Towns acumulou 26 pontos e 11 rebotes, Zach LaVine anotou 21 e Andrew Wiggins fez 20 para os Timberwolves, apenas o penúltimo colocado da Conferência Oeste.

OUTROS JOGOS

Em partida definida apenas na segunda prorrogação, o Sacramento Kings perdeu para o Charlotte Hornets por 129 a 128, em casa, mesmo com os 56 pontos de DeMarcus Cousins, a maior produção ofensiva de um jogador nesta temporada da NBA. Além disso, ele superou o recorde histórico dos Kings, que era de Chris Webber, com 51 pontos, também em um duelo definido no tempo extra.

Também na noite de segunda, o Boston Celtics bateu o Washington Wizards por 116 a 91, fora de casa, assegurando o terceiro triunfo consecutivo. O time teve ótima atuação coletiva, com seis jogadores anotando ao menos dez pontos. E o principal destaque foi Isaiah Thomas, com 23.

John Wall marcou apenas oito pontos pelos Wizards, enquanto o brasileiro Nenê Hilário contabilizou oito pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 24 minutos em que atuou pelo time, o 11º colocado da Conferência Leste - os Celtics estão em quinto lugar.

Fora de casa, o Detroit Pistons ganhou do Utah Jazz por 95 a 92, com 29 pontos de Reggie Jackson. Rodney Hoods fez 23, Gordon Hayward marcou 22 e o brasileiro Raulzinho não anotou sequer um ponto nos seis minutos em que atuou pelo time de Salt Lake City.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 114 x 107 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 91 x 116 Boston Celtics

Chicago Bulls 84 x 89 Miami Heat

Memphis Grizzlies 108 x 102 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 111 x 112 Houston Rockets

Denver Nuggets 105 x 119 Atlanta Hawks

Utah Jazz 92 x 95 Detroit Pistons

Sacramento Kings 128 x 129 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 120 x 90 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Miami Heat

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks