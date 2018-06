Warriors perde para o Thunder e Celtics é batido pelo Raptors na NBA

A rodada de terça-feira da NBA foi de derrotas para os líderes de conferência. No Canadá, o Boston Celtics perdeu para o Toronto Raptors por 111 a 91, em confronto direto na ponta do Leste, enquanto o Golden State Warriors foi facilmente batido pelo Oklahoma City Thunder por 125 a 105, mesmo atuando em casa.

+ Pistons supera Blazers, vence a quarta consecutiva e segue invicto com Griffin

+ Atuais campeões, EUA enfrentarão China na 1ª fase do Mundial Feminino de Basquete

Os atuais campeões da NBA acabaram sendo batidos pelo Thunder, que vinha de quatro derrotas consecutivas. Russell Westbrook terminou o jogo com 34 pontos, nove rebotes e o mesmo número de assistências, enquanto Paul George marcou 38 pontos para o quinto colocado da Conferência Oeste, que venceu, mesmo após Carmelo Anthony torcer o tornozelo direito no início do duelo e deixar a quadra.

Kevin Durant anotou 33 pontos no seu reencontro com Westbrook, mas não teve muita ajuda dos companheiros. Stephen Curry e Klay Thompson fizeram 21 e 12 pontos, respectivamente, mas converteram apenas 11 de 27 arremessos de quadra. Já Draymond Green foi expulso a 8min13 do fim pela sua segunda falta técnica, após discussão com os árbitros. Assim, o Thunder encerrou uma série de sete derrotas em Oakland, onde não vencia desde 11 de abril de 2013.

Vice-líder da Conferência Oeste com duas vitórias e dois jogos a menos do que o Warriors, o Houston Rockets ganhou o quinto jogo seguido ao superar o Brooklyn Nets por 123 a 113, na noite de terça. James Harden anotou 36 pontos, superando a marca de 15 mil na sua carreira, enquanto Chris Paul acrescentou 25. DeMarre Carroll registrou 21 pontos para o Nets, que perdeu sete das últimas oito partidas.

Já o Celtics, que está na liderança do Leste, viu terminar sua série de quatro vitórias. O time perdeu para o Raptors por 111 a 91, fora de casa, sendo que Kyle Lowry anotou 23 pontos e C.J. Miles colaborou com outros 20 para o time canadense.

DeMar DeRozan acrescentou 15 pontos, Delon Wright fez 14 e Fren VanVleet somou dez para o Raptors, que venceu os últimos cinco jogos contra o Celtics no Canadá, esquentando de vez a briga pela liderança do Leste, pois a equipe agora soma 37 triunfos em 53 jogos, enquanto o time de Boston ganhou 39 dos 55 duelos que fez.

Fora dos três jogos anteriores por causa de uma lesão no quadríceps direito, Kyrie Irving retornou com 17 pontos pelo Celtics, que iniciou o último quarto perdendo por 83 a 60 para o Raptors, o melhor mandante da NBA, com 22 triunfos em 26 duelos.

Em terceiro lugar no Leste, o Cleveland Cavaliers sofreu nova derrota, e dessa vez tendo desperdiçado uma vantagem de 21 pontos. Fora de casa, o time perdeu para o Orlando Magic por 116 a 98, sofrendo a 14ª derrota nos últimos 21 jogos e tendo concedido uma média de 122,4 pontos nos últimos cinco tropeços.

Jonathon Simmons marcou 34 pontos pelo Magic, que havia perdido os últimos nove duelos como mandante diante do Cavaliers. O time de Cleveland marcou 43 pontos no primeiro quarto, mas apenas nove no último. LeBron James fechou o duelo com 25 pontos, dez rebotes e cinco assistências.

A rodada de terça-feira da NBA também ficou marcada pela grave lesão do letão Kristaps Porzingis, que rompeu ligamento do joelho esquerdo após cair de mau jeito depois de uma enterrada na derrota do New York Knicks por 103 a 89 para o Milwaukee Bucks.

Com 27 pontos e 12 rebotes de Joel Embiid, o Philadelphia 76ers superou o Washington Wizards por 115 a 102. Já o Atlanta Hawks bateu o Memphis Grizzlies por 108 a 82, em casa, enquanto o Los Angeles Lakers derrotou o Phoenix Suns por 112 a 93.

