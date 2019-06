Warriors revelam que Klay Thompson sofreu ruptura de ligamento do joelho esquerdo

As finais da NBA não foram nada boas para o Golden State Warriors. Não bastasse a perda do título para o Toronto Raptors, na noite de quinta-feira, e a grave lesão do ala Kevin Durant, que teve ruptura do tendão de Aquiles e passou por cirurgia, a franquia de Oakland confirmou que Klay Thompson sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que deverá afastar o astro por boa parte da próxima temporada da liga.

O problema para aconteceu faltando pouco mais de dois minutos para o final do terceiro período da partida disputada na quinta-feira. Klay Thompson tentou uma enterrada e sofreu falta de Danny Green, lesionando o joelho esquerdo. Tentou voltar ao jogo, mas não teve como continuar e saiu ovacionado pela torcida. Logo após o jogo, foi submetido a exames emergenciais que revelaram a extensão da gravidade da lesão.

Segundo seu agente, Greg Lawrence, a contusão pode tirar Klay Thompson de quadra, pelo menos, até fevereiro de 2020, quando a próxima temporada regular já estiver na sua segunda metade. Pior aconteceu com Kevin Durant, que pode ficar de fora de todo o campeonato por conta da lesão no tendão de Aquiles. A informação foi confirmada pelo técnico Steve Kerr.

"O que importa é que Kevin Durant perderá a próxima temporada com uma lesão no tendão de Aquiles. O que importa é que Klay (Thompson) sofreu uma lesão no joelho. Saberemos mais depois. Mas isso é brutal. São apenas brutais as coisas com as quais esses caras tiveram que lidar", disse o comandante dos Warriors, em entrevista coletiva após a derrota de sua equipe para os Raptors.

Lesões à parte, na próxima temporada a franquia de Oakland estará de casa nova. Será na vizinha San Francisco, mas a despedida da Oracle Arena não foi das melhores. Ela veio com três derrotas nas finais da NBA. Essa é apenas a sexta vez na história que um time perde três jogos da decisão em sua arena.