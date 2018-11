Warriors sofre, mas bate Kings nos últimos segundos com atuação de gala de Durant

Longe de seus melhores dias, o Golden State Warriors voltou a sofrer na rodada de sábado da NBA, mas confirmou o favoritismo diante do Sacramento Kings. Mesmo atuando em casa, os atuais bicampeões da liga só garantiram o triunfo por 117 a 116 nos segundos finais, e graças a uma grande atuação de Kevin Durant.

Ainda sem o armador Stephen Curry e o ala Draymond Green, lesionados, Durant tem chamado a responsabilidade. E no sábado, voltou a conduzir o time de Oakland. Foram 44 pontos para o cestinha da noite, além de 13 rebotes e sete assistências. Foi Klay Thompson (31 pontos), porém, quem garantiu a vitória nos momentos finais.

Com 15 segundos para o fim da partida, perdendo por um ponto, o Warriors garantiu importante rebote ofensivo após erro de Durant. A bola, então, foi para Klay Thompson, que também falhou em sua tentativa, mas ficou com a sobra para garantir os dois pontos que selaram a vitória. Buddy Hield ainda teve a chance de virar para o Kings, mas não aproveitou.

Esta foi a 14.ª vitória do Warriors, que retomou a liderança do Oeste. Pelo lado do Kings, que teve o próprio Buddy Hield (28 pontos e sete rebotes) e o novato Marvin Bagley III (20 pontos e 17 rebotes) como destaques, foi a nona derrota, retrospecto que o coloca na nona colocação da mesma conferência.

Também na luta pelas primeiras posições do Oeste, o Denver Nuggets bateu o Oklahoma City Thunder no sábado, mesmo fora de casa, por 105 a 98. Foi a 13.ª vitória do quarto colocado da conferência, enquanto o Thunder perdeu pela sétima vez e ocupa o sexto lugar.

Russell Westbrook até anotou um "triple-double", com 16 pontos, 12 assistências e 10 rebotes, e Paul George terminou com 24 pontos e 11 rebotes, mas não foi suficiente. Jamal Murray, com 22 pontos, Nikola Jokic e Trey Lyles, com 16 cada, lideraram a vitória do Nuggets.

Quem ainda não se encontrou na temporada é o Houston Rockets, que perdeu pela nona vez e caiu para 11.º no Oeste ao ser derrotado pelo frágil Cleveland Cavaliers, penúltimo do Leste, por 117 a 108, fora de casa. De nada adiantaram os 40 pontos e 13 assistências de James Harden diante dos 29 pontos do calouro Collin Sexton, que deram ao Cavaliers a quarta vitória na temporada.

Na segunda colocação do Leste está o Milwaukee Bucks, que passou pelo San Antonio Spurs por 135 a 129, graças a mais uma atuação de gala de Giannis Antetokounmpo, autor de 34 pontos e 18 rebotes. Foi a 14.ª vitória da equipe, a duas do líder Toronto Raptors, enquanto o Spurs perdeu pela décima vez e é o 12.º do Oeste.

Ainda na Conferência Leste, o Boston Celtics segue oscilando e caiu no sábado para o Dallas Mavericks, fora de casa, por 113 a 104, chegando a dez derrotas e parando na sexta colocação. Harrison Barnes e J.J. Barea, com 20 pontos cada, garantiram a nona vitória do décimo colocado do Oeste.

Em outra partida do sábado, o Chicago Bulls foi facilmente batido pelo Minnesota Timberwolves fora de casa, por 111 a 96, e chegou a 15 derrotas, em 13.º do Leste. Cristiano Felício atuou por apenas um minuto e não pontuou. Melhor para o Timberwolves, que chegou ao nono triunfo, graças aos 35 pontos e 22 rebotes de Karl-Anthony Towns, e é o 13.º do Oeste.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Cleveland Cavaliers 117 x 108 Houston Rockets

Washington Wizards 124 x 114 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 111 x 96 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 98 x 105 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 113 x 104 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 135 x 129 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 117 x 116 Sacramento Kings

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Los Angeles Lakers x Orlando Magic

Detroit Pistons x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Miami Heat

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Sacramento Kings x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers