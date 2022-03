Golden State Warriors e Phoenix Suns reagem e voltam a vencer na NBA após tropeços

Após tropeços inesperados na temporada regular da NBA, o Golden State Warriors e o Phoenix Suns reagiram na noite desta terça-feira e voltaram a vencer. Jogando em casa, em São Francisco, os Warriors contaram com reforços para superar o Los Angeles Clippers por 112 a 97, retomando a briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste.

Stephen Curry, Klay Thompson e Andrew Wiggins retornaram ao time para encerrarem a série de cinco derrotas seguidas, que até derrubaram os Warriors do segundo para o terceiro posto da tabela, agora com 44 vitórias e 22 derrotas. Mesmo discreto, Curry anotou 15 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

O maior pontuador do time e do jogo foi o reserva Jonathan Kuminga, com 21 pontos. Thompson e Jordan Poole contribuíram com 20 pontos cada, enquanto Wiggins obteve um "double-double" de 14 pontos e 11 rebotes. Pelos Clippers, que estão em 8º (34/33), Nicolas Batum foi o destaque, com 17 pontos e seis rebotes.

Em Orlando, a reação dos Suns veio sobre o Magic, por 102 a 99. Os atuais vice-campeões voltaram a vencer mesmo sem contar com seu principal jogador, Chris Paul. DeAndre Ayton e Landry Shamet comandaram o time, com 21 pontos cada. Pelo time da casa, Wendell Carter Jr. anotou um "double-double" de 20 pontos e 12 rebotes.

Com o resultado, os Suns mantiveram com folga o status de melhor time do campeonato até agora. Eles lideram a Conferência Oeste com 52 triunfos e 13 derrotas. No Leste, o Magic segue com o pior aproveitamento da competição, no 15º e último posto, com 16 vitórias e 50 revezes.

O Brooklyn Nets também iniciou sua reação nesta terça. Sob o comando de Kyrie Irving, venceu Charlotte Hornets por 132 a 121, fora de casa. Irving anotou nada menos que 50 pontos e ainda obteve seis rebotes. Foi o suficiente para quebrar a série de quatro tropeços seguidos dos Nets, oitavo colocado do Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 33.

O atual campeão da NBA também venceu nesta rodada. Fora de casa, o Milwaukee Bucks bateu o Oklahoma City Thunder por 142 a 115. MVP da última final, Giannis Antetokounmpo marcou 39 pontos, sete rebotes e o mesmo número de assistências. Khris Middleton contribuiu com 25 pontos e nove assistências, deixando os Bucks no terceiro posto do Leste, com 41 vitórias e 25 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 121 x 132 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 124 x 127 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 99 x 102 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 132 x 111 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 115 x 142 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 112 x 97 Los Angeles Clippers

Acompanhe os resultados desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Miami Heat x Phoenix Suns

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans x Orlando Magic

Dallas Mavericks x New York Knicks

San Antonio Spurs x Toronto Raptors

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Washington Wizards