Warriors supera Bulls e fatura 14ª vitória seguida fora de casa na NBA

O Golden State Warriors parece imbatível quando atua como visitante na NBA. Pela rodada de quarta-feira, os atuais campeões da liga e líderes da Conferência Oeste conquistaram o 14º triunfo consecutivo fora de casa na temporada 2017/2018 ao superarem o Chicago Bulls por 119 a 112.

+ Com 45 pontos de Anthony Davis, Pelicans supera Celtics na prorrogação

+ Lenda do Celtics e campeão olímpico em 1968, Jo Jo White morre aos 71 anos

Klay Thompson marcou 38 pontos e Stephen Curry anotou 30 pelo Warriors, que também contou com 19 pontos de Kevin Durant no novo triunfo, apesar das ausências de Draymond Green e Andre Iguodala, ambos lesionados. Já Jordan Bell torceu o tornozelo esquerdo logo no início do duelo.

A atual sequência do Warriors é a terceira maior como visitante de uma equipe na história da NBA, sendo que a maior é do Los Angeles Lakers, com 16, na temporada 1971/1972. E para se aproximar da marca o time terá um grande desafio no seu próximo compromisso como visitante, pois enfrentará o Houston Rockets no sábado, em confronto entre as duas melhores equipes do Oeste.

Nikola Mirotic marcou 24 pontos e Robin Lopez e Kris Dunn fizeram 16 cada para o Bulls, que, apesar da derrota, vem em recuperação, com 14 triunfos nos últimos 22 jogos após iniciar a temporada com três triunfos em 23 partidas. Ainda assim, ocupa apenas a 12ª posição na Conferência Leste.

Mesmo sem poder contar com Kahwi Leonard, que voltou a desfalcar a equipe por causa do problema na coxa direita que o afastou do início do campeonato, o San Antonio Spurs superou o Brooklyn Nets por 100 a 95, em casa. LaMarcus Aldridge marcou 34 pontos e Patty Mills fechou o duelo com sete arremessos de três convertidos e 25 pontos. Outro destaque do Spurs, o terceiro colocado do Oeste, foi Pau Gasol, com 13 pontos, 12 rebotes e sete assistências.

Vindo de duas derrotas, o Toronto Raptors, vice-líder do Leste, se recuperou na noite de quarta ao bater o Detroit Pistons por 96 a 91. Jonas Valanciunas somou 17 pontos e 16 rebotes, enquanto C.J. Miles marcou 21 pontos pelo time canadense. Andre Drummond acumulou 25 pontos e 17 rebotes pelo Pistons, que perdeu sete dos últimos oito jogos como visitante e está na oitava posição no Leste.

Em um grande jogo, o Los Angeles Clippers derrotou o Denver Nuggets por 109 a 104, em casa, com 20 pontos e 12 rebotes de Blake Griffin. Assim, obteve o sexto triunfo consecutivo e o 12º nos últimos 15 duelos, o que o deixa na sétima posição no Oeste. Já o Nuggets perdeu o quinto jogo seguido como visitante e está em nono lugar na mesma conferência.

Com 27 pontos, 13 rebotes e seis tocos de Hassan Whiteside, o Miami Heat superou o Milwaukee Bucks por 106 a 101, fora de casa. O time da Flórida é o quarto colocado do Leste, três posições à frente do Bucks, que contou com 25 pontos de Khris Middleton no duelo.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Oklahoma City Thunder bateu o Los Angeles Lakers por 114 a 90, enquanto o Atlanta Hawks reverteu uma desvantagem de 19 pontos para superar o New Orleans Pelicans por 94 a 93. Além disso, o Charlotte Hornets bateu o Washington Wizards por 133 a 109 e o Memphis Grizzlies venceu o Nrw York Knicks por 105 a 99. Já o Utah Jazz contou com 34 pontos de Donovan Mitchell para derrotar o Sacramento Kings por 120 a 105.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Indiana Pacers