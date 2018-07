Warriors supera Spurs fora de casa e iguala recorde de vitórias do Bulls

Stephen Curry contribuiu com 37 pontos pelo Warriors, que finalizará a temporada regular recebendo o Memphis Grizzlies na próxima quarta-feira, dia em que poderá quebrar a marca do lendário Bulls de Jordan. Além disso, na noite de domingo, o time de Oakland conseguiu encerrar uma série de 33 derrotas seguidas em San Antonio, iniciada em 1997.

O Spurs havia ganho os últimos 48 jogos como mandante na temporada regular. Além disso, impôs um recorde em uma temporada da NBA, com 39 triunfos seguidos em casa até sofrer a primeira derrota no seu ginásio na noite de domingo.

Os dois melhores time da NBA e da Conferência Oeste fizeram um duelo equilibrado, com o Spurs começando melhor, mas depois permitindo a recuperação do Warriors, liderado por Curry. E a sua equipe dominou o último quarto, quando o astro assumiu o controle das ações com uma série de bandejas bem-sucedidas quando o Spurs tentava forçá-lo a disparar da linha dos três pontos.

Os brasileiros Leandrinho Barbosa e Anderson Varejão não participaram do duelo. LaMarcus Aldrige totalizou 24 pontos e dez rebotes, enquanto Kahwi Leonard somou 20 pontos e 13 rebotes para o Spurs, que não perdia como mandante na temporada regular desde março de 2015.

OUTROS JOGOS - O Indiana Pacers assegurou a sua classificação aos playoffs ao superar o Brooklyn Nets por 129 a 105, em casa. Myles Turner somou 28 pontos e dez rebotes e Solomon Hill totalizou 13 pontos e 12 rebotes pelo time de Indianápolis, o sétimo colocado da Conferência Leste com 43 vitórias em 80 partidas. O Pacers chegou a ter uma vantagem de 42 pontos diante do Nets, o segundo pior time do Leste, que foi liderado por Sean Kilpatrick, autor de 26 pontos.

O Houston Rockets se manteve vivo na luta por uma vaga nos playoffs ao superar o Los Angeles Lakers por 130 a 110, em casa, com ótima atuação de James Harden, que anotou 40 pontos, sendo 20 no último quarto, além de ter dado 13 assistências. Trevor Ariza e Patrick Beverley marcaram 19 pontos cada.

Kobe Bryant, agora a dois jogos da sua aposentadoria, anotou 35 pontos pelo Lakers, enquanto o brasileiro Marcelinho Huertas somou nove pontos, sete assistências e dois rebotes pelo Lakers, que sofreu a quinta derrota consecutiva.

O Rockets soma 39 vitórias em 80 jogos, em nono lugar na Conferência Oeste, com um triunfo a menos do que o oitavo colocado Utah Jazz e dois a menos do que o sétimo Dallas Mavericks, que perdeu, na noite de domingo, para o Los Angeles Clippers - quarto colocado e já garantido nos playoffs - por 98 a 91, fora de casa.

Jamal Crawford anotou 22 pontos, J.J. Redick contribuiu com 20 e Blake Griffin somou 17 pontos e 11 rebotes na quinta vitória seguida do Clippers. Raymond Felton liderou o Mavericks com 21 pontos.

Fora de casa, o Jazz superou o eliminado Denver Nuggets por 100 a 84 com 24 pontos de Gordon Hayward e 22 de Trey Lyles. Já o brasileiro Raulzinho fez quatro pontos nos oito minutos em que atuou pelo time de Salt Lake City.

Ainda sonhando com a liderança da Conferência Leste, o Toronto Raptors derrotou o New York Knicks por 93 a 89, fora de casa, chegando aos 54 triunfos em 80 partidas, duas a menos do que o primeiro colocado Cleveland Cavaliers. DeMar DeRozan brilhou ao anotar 27 pontos pelo time canadense, que não aproveitou os brasileiros Lucas Bebê e Bruno Caboclo.

Com 12 pontos e cinco rebotes do brasileiro Nenê, o Washington Wizards, já sem chance de classificação aos playoffs derrotou, em casa, o Charlotte Hornets por 113 a 98. O Hornets já está garantido na pós-temporada e luta para ser mandante na primeira rodada - está em sexto lugar na Conferência Leste.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Washington Wizards 113 x 98 Charlotte Hornets

Houston Rockets 130 x 110 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 98 x 91 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 108 x 109 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 84 x 100 Utah Jazz

Indiana Pacers 129 x 105 Brooklyng Nets

Miami Heat 118 x 96 Orlando Magic

San Antonio Spurs 86 x 92 Golden State Warriors

New York Knicks 89 x 93 Toronto Raptors

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Sacramento Kings