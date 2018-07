Warriors supera Suns no fim e garante a 11ª vitória seguida na NBA

Foi bem mais difícil do que se imaginava, mas o Golden State Warriors conseguiu ampliar a sua série invicta para 11 jogos. Pela rodada de quinta-feira da NBA, o time de melhor campanha nesta temporada derrotou o Phoenix Suns por 107 a 106, em casa, graças a Harrison Barnes que fez uma cesta no segundo final do duelo.

Antes disso, Eric Bladsoe havia colocado o Suns em vantagem com uma bandeja a 4s5 do fim, na sequência de uma cesta de três pontos de Stephen Curry para o Warriors, que acabou prevalecendo. Curry foi o cestinha do duelo com 28 pontos e o brasileiro Leandrinho Barbosa somou cinco pontos, três assistências e um rebote nos 15 minutos que atuou pelo Warriors, agora com 62 triunfos em 75 partidas.

Bledsoe fez 18 pontos e deu 11 assistências, Brandan Wright somou 16 pontos e 12 rebotes, enquanto Markieff Morris acumulou 17 pontos e 12 rebotes pelo Suns. O time de Phoenix é o décimo colocado da Conferência Oeste com 38 vitórias em 76 jogos.

Já o Miami Heat teve uma péssima quinta-feira. Fora de casa, o time da Flórida, ainda na luta por uma vaga nos playoffs, foi facilmente batido pelo Cleveland Cavaliers por 114 a 88, fora de casa, e ainda perdeu Dwyane Wade, considerado o seu principal jogador, com uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no primeiro tempo do duelo.

Com 23 pontos, oito rebotes e sete assistências de LeBron James contra a sua ex-equipe e outros 23 pontos de Kyrie Irving, o Cavaliers conquistou a 17ª vitória consecutiva como mandante e tem a melhor campanha da NBA desde 15 de janeiro com 30 triunfos e sete derrotas. Já classificado aos playoffs, o time é o vice-líder da Conferência Leste com 49 vitórias em 76 partidas.

Luol Deng e Hassan Whiteside foram os destaques do Heat com 17 pontos. O time de Miami está em oitavo lugar no Leste, com 34 triunfos em 75 jogos, a mesma campanha do nono Boston Celtics.

No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, o Houston Rockets derrotou o Dallas Mavericks por 108 a 101, em casa. James Harden brilhou no triunfo com 24 pontos, três a mais do que Dirk Nowitzki, o principal destaque do Mavericks.

O resultado deixou o Rockets em segundo lugar na Conferência Oeste, com 52 vitórias em 76 partidas, um triunfo e um jogo a mais do que o terceiro Memphis Grizzlies. Já o Mavericks, que ainda não se garantiu nos playoffs, é o sétimo, com 46 vitórias em 76 duelos.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

