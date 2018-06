Warriors, Timberwolves e Wizards terão dois reservas no All-Star Game da NBA

Stephen Curry poderá se rodear de companheiros do Golden State Warriors na sua equipe para o All-Star Game. Klay Thompson e Draymond Green foram selecionados como reservas do jogo festivo, com o que os campeões vigentes da NBA contarão pelo segundo ano seguido com um recorde de quatro participantes no duelo.

O Minnesota Timberwolves e o Washington Wizards também terão dois suplentes dentro do grupo dos jogadores que Curry e LeBron James, o outro capitão, poderão fazer suas convocações para a partida, que será disputada em 18 de fevereiro em Los Angeles. Suas escalações serão divulgadas nesta quinta-feira, mas o processo de seleção não terá transmissão pela TV.

Jimmy Butler e Karl-Anthony Towns, ambos do Timberwolves, foram selecionados da Conferência Oeste, junto a Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) e Damian Lillard (Portland Trail Blazers).

Além de John Wall e Bradley Beal, do Wizards, o resto dos reservas da Conferência Leste são Al Horford (Boston Celtics), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kristaps Porzingis (New York Knicks), Kyle Lowry (Toronto Raptors) e Victor Oladipo (Indiana Pacers).

Os titulares foram anunciados na semana passada. Curry e Kevin Durant, do Warriors, figuraram juntos a James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis e DeMarcus Cousins (ambos do New Orleans Pelicans) no Oeste. Além de LeBron, o Leste conta com Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kyrie Irving (Celtics), DeMar DeRozan (Raptors) e Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

LeBron e Curry foram selecionados como capitães por terem sido os mais votados nas respectivas conferências. Não terão, porém, que apegar-se a jogadores de sua conferência no momento de montar as equipes. LeBron terá a primeira escolha porque foi o mais votado, enquanto Curry iniciará a seleção dos reservas.

Beal, Oladipo, Porzingis e Towns foram selecionados pela primeira vez, enquanto os demais suplentes vão para no mínimo o terceiro All-Star Game. Os reservas foram escolhidos pela votação dos treinadores de cada conferência. E eles acabaram deixando de fora alguns dos destaques desta temporada, como Andre Drummond (Detroit Pistons), o líder de rebotes da NBA, Lou Williams (Los Angeles Clippers), Chris Paul (Rockets) e Paul George (Thunder).