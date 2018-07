Warriors igualam recorde do Chicago Bulls de Michael Jordan

Foi o 55º triunfo do Warriors na temporada, tendo apenas cinco derrotas. Dono da melhor campanha do campeonato, já está garantido nos playoffs. Já o Thunder ainda busca a classificação, ocupando o terceiro lugar da mesma Conferência Oeste, com 42 vitórias e 20 derrotas.

Para alcançar o recorde do Bulls, o Warriors contou novamente com grande atuação de Curry, o MVP da temporada. Ele foi o cestinha da partida, com 33 pontos, após se recuperar de dores no tornozelo. Klay Thompson contribuiu com 21 pontos.

Os brasileiros Anderson Varejão e Leandrinho começaram o jogo no banco de reservas. Leandrinho permaneceu mais temo em quadra. Em 13 minutos, anotou seis pontos, dois rebotes e duas assistências. Varejão, ainda buscando entrosamento em sua nova equipe, anotou três pontos e pegou dois rebotes em cinco minutos.

Do lado do Thunder, Kevin Durant brilhou com seus 32 pontos e 10 rebotes. Só não cravou um "triple-double" por causa de uma assistência. Russell Westbrook anotou 22 pontos.

Outro destaque da temporada da NBA, o San Antonio Spurs também venceu nesta rodada. Fora de casa, bateu o New Orleans Pelicans por 94 a 86, mantendo-se na segunda colocação da Conferência Leste, atrás apenas do Warriors. O Spurs acumula 52 vitórias e nove derrotas e já está assegurado nos playoffs.

Para conquistar a sétima vitória seguida na temporada, o Spurs apostou novamente em outra boa atuação de Kawhi Leonard, dono de 30 pontos e 11 rebotes. LaMarcus Aldridge anotou 26 pontos. O Pelicans teve 23 pontos de Eric Gordon, e 17 pontos e 12 rebotes de Anthony Davis.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Miami Heat 108 x 92 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 86 x 94 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 101 x 104 Sacramento Kings

Golden State Warriors 121 x 106 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Orlando Magic x Phoenix Suns

Charlotte Hornetts x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Denver Nuggets x Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks