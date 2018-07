Warriors vencem fácil Bulls em novo triunfo fora de casa na NBA

O Golden State Warriors continua sobrando na temporada 2015/2016 da NBA. Na noite de quarta-feira, os atuais campeões da liga superaram o Chicago Bulls por 125 a 94, fora de casa, com mais uma boa atuação de Stephen Curry, que anotou 25 pontos, deu 11 assistências - a sua maior quantidade nesta temporada - e conquistou sete rebotes.

Assim, após massacrar o Cleveland Cavaliers por incríveis 132 a 98, os Warriors conseguiram mais uma vitória de peso sobre uma das potências da Conferência Leste. E o triunfo ampliou a excelente campanha do time como visitante, a melhor da NBA, com 20 vitórias em 24 jogos.

Klay Thompson anotou 20 pontos, um a mais do que Harrison Barnes pelos Warriors, que encaminharam o triunfo logo no primeiro quarto, vencido por 34 a 18. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa somou 12 pontos, duas assistências e um rebote nos 15 minutos em que atuou.

Derrick Rose foi o cestinha da partida com 29 pontos, Jimmy Butler anotou 23 e Pau Gasol decepcionou ao só fazer um ponto pelo Chicago Bulls, que só acertou 1 de 20 arremessos de três. Em má fase, o time perdeu cinco dos últimos sete jogos e está na quarta posição no Leste.

Já os Cavaliers se recuperaram da derrota para os Warriors e bateram o Brooklyn Nets por 91 a 78, fora de casa. Kevin Love terminou o duelo com 17 pontos e 18 rebotes, enquanto LeBron James também anotou 17 pelo time de Cleveland, que se deu ao luxo de poupar ambos no último quarto.

Os Cavaliers, que chegaram a ter uma vantagem de 23 pontos durante o segundo tempo, se mantêm com a melhor campanha do Leste, enquanto os Nets ocupam a penúltima posição. Brook Lopez somou 16 pontos e dez rebotes pelo time do Brooklyn, que sofreu a quarta derrota consecutiva.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Washington Wizards superou o Miami Heat por 106 a 87, em casa, com boa atuação de Nenê Hilário. O brasileiro foi titular e acumulou 16 pontos, seis rebotes e uma assistência nos 25 minutos em que jogou pelo décimo colocado do Leste - o Heat é o sétimo.

John Wall liderou os Wizards com 18 pontos e dez assistências, Bradley Beal também anotou 18 pontos e Marcin Gortat acumulou 15 pontos e 12 rebotes. O Heat sofreu a sexta derrota nos últimos sete jogos e não contou com Dwyane Wade, descartado do duelo por dores no ombro. Com vários desfalques, o Heat atuou com um elenco reduzido a nove jogadores. E o seu principal destaque foi Chris Bosh, que marcou 18 pontos.

O Sacramento Kings conseguiu a sua sexta vitória consecutiva sobre o Los Angeles Lakers, sendo três delas nesta temporada, ao superá-lo, fora de casa, por 112 a 93, com excelente atuação de DeMarcus Cousins, cestinha do duelo com 36 pontos. Além disso, ele conquistou 16 rebotes. Já Rajon Rondo somou 17 assistências e 11 pontos.

Kobe Bryant marcou 15 pontos, mas apenas dois após o intervalo, e Brandon Bass fez 18 pelos Lakers. O brasileiro Marcelinho Huertas jogou por apenas dois minutos, sem pontuar. Os Kings ocupam o oitavo lugar do Oeste e venceram os últimos três jogos. Já os Lakers acumulan quatro derrotas seguidas e apenas um triunfo nos últimos nove duelos. Até por isso, é o último colocado do Oeste.

Em duelo definido apenas na prorrogação, o New York Knicks bateu o Utah Jazz por 118 a 111, em casa. Carmelo Anthony somou 30 pontos, nove assistências e sete rebotes, enquanto Robin López fez 22 pontos e conquistou 12 rebotes pelo time de Nova York, o nono colocado do Leste.

Rodney Hood liderou o Jazz com 29 pontos, dois a mais do que Gordon Hayward. O brasileiro Raulzinho iniciou o jogo entre os titulares e atuou por 22 minutos com cinco pontos, três assistências e dois rebotes. O time de Salt Lake City ocupa a nona posição no Oeste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 87 x 96 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 106 x 87 Miami Heat

Brooklyn Nets 78 x 91 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 118 x 111 Utah Jazz

Toronto Raptors 115 x 109 Boston Celtics

Chicago Bulls 94 x 125 Golden State Warriors

Houston Rockets 114 x 123 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 109 x 95 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 106 x 94 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 93 x 112 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 98 x 104 Atlanta Hawks

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x San Antonio Spurs