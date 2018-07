Warriors vence Lakers e tem melhor início da história da NBA

O Golden State Warriors alcançou enfim a 16ª vitória consecutiva na NBA e entrou definitivamente para a história da liga norte-americana de basquete na noite desta terça-feira. Ao vencer o Los Angeles Lakers por 111 a 77, diante de sua torcida, os atuais campeões estabeleceram o melhor início de campeonato da NBA.

Com o 16º triunfo, o Warriors superou a marca de 15 vitórias seguidas (e nenhuma derrota) que pertencia ao Washington Capitols, na longínqua temporada de 1948/1949, e do Houston Rockets, em 1993/1994. Nas duas ocasiões, as equipes chegaram às decisões da NBA: o Capitols foi derrotado pelo Minneapolis Lakers e o Rockets sagrou-se campeão ao passar pelo New York Knicks.

O início de campanha do Warriors também já era, de forma isolada, o melhor de um time que defende o título, superando as 14 vitórias do Boston Celtics em 1957/1958. Com este aproveitamento de 100%, o atual campeão lidera com folga a tabela da Conferência Oeste.

E, na partida que cravou o nome do Warriors na história, Stephen Curry voltou a brilhar, após atuações abaixo da sua média nos últimos jogos. O MVP (jogador mais valioso) da temporada passada anotou 24 pontos, nove assistências e quatro rebotes na noite desta terça. Draymond Green contribuiu com 18.

A partida em Oakland marcou ainda o primeiro encontro entre Leandrinho e Marcelinho Huertas. E o primeiro levou a melhor. Não apenas porque venceu o jogo, mas também porque foi o terceiro maior pontuador dos anfitriões, com 11. Huertas anotou sete pontos, acompanhando a equipe, sem maior brilho.

Irregular, o Lakers não teve maior destaque na partida. Para se ter ideia, o maior cestinha não passou dos dez pontos. Julius Randle e os reservas Louis Williams e Larry Nance Jr. Alcançaram esta marca. Kobe Bryant voltou a decepcionar. Anotou quatro pontos nos 26 minutos em que esteve em quadra. O Lakers é o lanterna da Conferência, com apenas duas vitórias e 12 derrotas.

Outro brasileiro em quadra nesta noite foi Nenê. Assim como Huertas, não teve motivos para comemorar. Foi derrotado com seu Washington Wizards, em casa, pelo Indiana Pacers pelo placar de 123 a 106. Com 11 pontos em 22 minutos, o brasileiro não conseguiu acompanhar o ritmo de Gary Neal e Bradley Beal, responsáveis por 23 e 20 pontos do Wizards.

O trio acabou sendo ofuscado pelos 40 pontos marcador por Paul George e pelos 32 de C.J. Miles. O Pacers ocupa o quarto lugar da Conferência Leste, com nove vitórias e cinco derrotas. O Wizards é o oitavo, com seis triunfos e também cinco derrotas.

CONFIRA OS RESULTADOS

Washington Wizards 106 x 123 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 121 x 97 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 110 x 96 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 94 x 111 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 88 x 93 Chicago Bulls

Golden State Warriors 111 x 77 Los Angeles Lakers

