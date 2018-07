Warriors vence outra e continua tranquilo em 1º da Conferência Oeste

Os líderes de conferência entraram em quadra na rodada de quarta-feira da NBA. No Oeste, o Golden State Warriors até teve trabalho diante do lanterna Minnesota Timberwolves, mas venceu por 94 a 91, fora de casa. Já pelo Leste, o Atlanta Hawks deu mais uma prova de sua irregularidade recente e caiu diante do combalido Boston Celtics por 89 a 88, também na casa do adversário.

Em Minneapolis, Stephen Curry e Klay Thompson não estavam em noites inspiradas nos arremessos. Curry acertou nove dos 23 tentados e ainda assim terminou como cestinha, com 25 pontos. Thompson converteu cinco em 14 e terminou com 14 pontos. Andrew Bogut ainda contribuiu com um "double-double", com 10 pontos e 10 rebotes.

O brasileiro Leandrinho saiu do banco para anotar 10 pontos e foi fundamental para a 42.ª vitória do Warriors na temporada. Pelo lado do Timberwolves, que sofreu a 42.ª derrota, destaque para os 21 pontos do ala Kevin Martin.

Já em Boston, o Celtics arrancou uma vitória do Hawks no estouro do cronômetro com bela cesta de Evan Turner. Foi a 20.ª vitória da equipe, 10.ª colocada no Leste. Já o Hawks sofreu a 11.ª derrota na temporada. Depois de emendar uma sequência de 19 vitórias seguidas, o time de Atlanta perdeu três dos últimos seis jogos.

Al Horford bem que tentou e teve nova boa atuação, com 22 pontos e 12 rebotes, mas seus companheiros não estiveram em noite inspirada. Melhor para o Celtics, que contou com os 17 pontos e 14 rebotes de Jared Sullinger para arrancar para a vitória.

Na briga pela segunda colocação do Leste, o Toronto Raptors derrotou o Washington Wizards por 95 a 93, em casa, e se consolidou na vice-liderança. O Wizards, por sua vez, caiu para quinto. De nada adiantou os 14 pontos do brasileiro Nenê, que até teve uma boa atuação.

A vitória foi definida a 12 segundos para o fim, quando DeMar DeRozan (23 pontos) conseguiu bela cesta, mesmo bem marcado. O Wizards ainda teve a chance de responder, mas John Wall (21 pontos) errou arremesso de três no estouro do cronômetro. No fim, o cestinha foi o reserva Lou Williams, do Raptors, com 27 pontos.

No Oeste, o segundo colocado Memphis Grizzlies caiu diante do Oklahoma City Thunder, que luta para chegar aos playoffs, por 105 a 89, fora de casa. Kevin Durant (26 pontos e 10 rebotes) e Russell Westbrook (24 pontos, nove rebotes e nove assistências) comandaram o triunfo.

Ainda no Oeste, o sexto colocado Los Angeles Clippers bateu o quarto, Houston Rockets, por 110 a 95, em mais um dia inspirado do pivô DeAndre Jordan, autor de 24 pontos e 20 rebotes. O San Antonio Spurs, sétimo da conferência, passou pelo Detroit Pistons por 104 a 87, com 19 pontos de Danny Green e seis do brasileiro Tiago Splitter. Já pelo Leste, o quarto colocado Cleveland Cavaliers embalou mais uma vitória ao fazer 113 a 93 no Miami Heat, com 18 pontos e 10 rebotes de LeBron James.

Confira os resultados da última quarta-feira na NBA:

Orlando Magic 89 x 83 New York Knicks

Boston Celtics 89 x 88 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 87 x 104 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 95 x 93 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 111 x 103 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 91 x 94 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 93 x 106 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 105 x 89 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 113 x 93 Miami Heat

Dallas Mavericks 87 x 82 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 102 x 86 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 110 x 95 Houston Rockets

Acompanhe a partida única da NBA nesta quinta-feira:

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers