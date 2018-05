Warriors vencem Rockets e forçam partida decisiva nos playoffs da NBA

OAKLAND - O Golden State Warriors venceu na noite deste sábado por 115 a 86 o Houston Rockets na sexta partida das Finais da Conferência Oeste da NBA forçaram o último e decisivo jogo da série melhor de sete.

O ala-armador Klay Thompson surgiu no momento que mais era necessário e com 35 pontos ajudou os Warriors a reverter uma desvantagem de 17 pontos.

Thompson fez sua melhor partida nestes playoffs quando a equipe corria o risco de ser eliminada.

O armador Stephen Curry também surgiu seu melhor basquete ofensivo no segundo tempo e acabou a partida com 29 pontos, sem que desta vez tivesse que travar um duelo individual com Chris Paul, que foi a baixa mais importante dos Rockets.

Junto a Thompson e Curry, Kevin Durant converteu 23 pontos, ajudando sua equipe a conseguir a vitória.

James Harden foi o destaque dos Rockets com 32 pontos, enquanto Eric Gordon conseguiu 19.

A última e decisiva partida acontece na próxima segunda-feira, no Toyota Center, de Houston. /EFE