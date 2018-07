Warriors vence Spurs com facilidade na abertura dos playoffs da NBA

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors parece ter recuperado seu ímpeto na estreia nos playoffs. Com bom desempenho defensivo e atuação dominante, o time de Oakland superou o San Antonio Spurs por 113 a 92, em casa, neste sábado, no primeiro compromisso da pós-temporada.

Kevin Durant foi o grande destaque do Warriors ao marcar 24 pontos, além de ter obtido oito rebotes e distribuído sete assistências pelo Warriors, que não conta desde 23 de março com o astro Stephen Curry, afastado das quadras por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Klay Thompson recuperou a pontaria ao anotar 27 pontos, tendo convertido 11 de 13 arremessos de quadra. JaVale McGee contribuiu com 15 pontos, quatro rebotes e dois tocos. Rudy Gay liderou o Spurs com 15 pontos. Já LaMarcus Aldridge teve atuação apagada, com 14 pontos, tendo convertido apenas cinco de 12 arremessos de quadra.

A segunda partida da série melhor de sete jogos pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste será disputada na segunda-feira, novamente na Oracle Arena. O Warriors "varreu" o Spurs na final do Oeste no ano passado, na campanha do seu segundo título em três temporadas. Mas sofrendo com várias lesões, chegou aos playoffs em baixa. Já o time de San Antonio está na pós-temporada pelo 21º ano consecutivo.