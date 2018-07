Washington Wizards, de Nenê, perde do Minnesota Timberwolves

MINNEAPOLIS - O Washington Wizards teve interrompida na noite de sexta-feira a boa sequência de jogos que vinha apresentando na temporada da NBA. Após três vitórias consecutivas, a equipe de Nenê não resistiu ao Minnesota Timberwolves e foi derrotada pelo placar de por 120 a 98, fora de casa.

Nenê fez sua parte ao registrar 13 pontos e cinco rebotes nos 22 minutos em que esteve em quadra. Ainda buscando a melhor forma física, após lesão, o brasileiro só foi superado pelos companheiros John Wall, autor de 26 pontos, e Bradley Beal, com 14. O maior destaque da partida foi Kevin Love, responsável por 25 pontos e 11 rebotes para o time da casa.

O revés não tirou o Washington da zona de classificação para os playoffs da Conferência Leste. O time do brasileiro ocupa o sexto lugar, com 12 triunfos e 14 derrotas. Já o Minnesota é apenas o 10º do lado Oeste, com 14 vitórias e 15 revezes.

Enquanto Nenê se destacava em Minneapolis, LeBron James alcançava mais uma marca histórica na NBA, ao anotar 33 pontos. Apesar da derrota do Miami Heat para o Sacramento Kings, por 108 a 103, o ala se tornou o 29º maior pontuador da história da NBA, superando ao mesmo tempo Larry Bird, que registrou 21.791 pontos, e Gary Payton, com 21.813 pontos.

A derrota do Miami impediu a chegada ao topo do lado Leste. Com 22 vitórias e 6 7 derrotas, o time de LeBron segue atrás do Indiana Pacers, que exibe 23 triunfos e apenas cinco derrotas na atual temporada da NBA.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira:

Charlotte Bobcats 85 x 89 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 109 x 92 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 104 x 93 Milwaukee Bucks

New York Knicks 83 x 95 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 120 x 98 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 105 x 93 Denver Nuggets

Utah Jazz 103 x 105 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 115 x 86 Phoenix Suns

Sacramento Kings 108 x 103 Miami Heat

Jogos deste sábado:

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x New York Knicks

Washington Wizards x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Charlotte Bobcats

Chicago Bulls x Dallas Mavericks

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Philadelphia Sixers

Portland Trail Blazers x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Utah Jazz