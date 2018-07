Westbrook anota 3º 'triple-double' seguido, mas Thunder perde

A NBA viveu uma rodada peculiar na sexta-feira. Entre diversos resultados inesperados e heróis improváveis nos 14 jogos disputados, um destaque que já vem sem repetindo há algum tempo. Russell Westbrook fechou um dos meses mais impressionantes dos últimos tempos na liga ao anotar seu terceiro "triple-double" consecutivo, mas seu Oklahoma City Thunder caiu diante do Portland Trail Blazers fora de casa por 115 a 112.

Com a ausência de Kevin Durant, ainda lesionado, Westbrook mais uma vez chamou o jogo para si e até exagerou nos arremessos - foram 32 -, mas terminou com 40 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. O armador, desta forma, encerra fevereiro com as incríveis médias de 31,2 pontos, 9,1 rebotes e 10,3 assistências por jogo, levando o Thunder a uma campanha de nove vitórias e três derrotas no período, alçando-o à oitava posição no Oeste.

Mas uma destas derrotas aconteceu na sexta-feira. O time de Oklahoma City até abriu vantagem confortável e foi para o último período vencendo por 11 pontos, mas aí Arron Afflalo tomou conta do jogo, marcou 11 pontos e conduziu a virada para o quarto colocado da Conferência Oeste, que teve ainda LaMarcus Aldridge com 29 pontos e 16 rebotes e Damian Lillard com 29 pontos.

Em outro jogo de duas das melhores equipes do Oeste, o Los Angeles Clippers, sexto colocado, passou pelo Memphis Grizzlies, segundo, por 97 a 79, mesmo atuando fora de casa. A equipe contou com um incrível jogo coletivo, já que cinco jogadores superaram os dez pontos, mas Chris Paul foi o destaque com 19 pontos e 13 assistências. O cestinha da noite, no entanto, saiu do lado do Grizzlies: Zach Randolph, com 20 pontos, além de 10 rebotes.

Já o líder da conferência não teve qualquer trabalho para vencer. O Golden State Warriors passou com extrema facilidade pelo Toronto Raptors por 113 a 89. O Warriors foi para o último quarto liderando por 41 pontos, mas tirou o pé e permitiu que o vexame ficasse menor. Ainda assim, o cestinha foi Klay Thompson, com 25 pontos. Leandrinho terminou com 11.

Se o líder do Oeste venceu, o do Leste não deixou por menos. O Atlanta Hawks somou seu 46.º triunfo na temporada ao fazer 95 a 88 no Orlando Magic em casa. A equipe contou com grandes atuações no primeiro e no terceiro quartos e com dia inspirado de sua dupla de garrafão, já que Paul Millsap terminou com 20 pontos e Al Horford com 17, além de 13 rebotes.

Ainda pelo Leste, o Cleveland Cavaliers, sem LeBron James e Kyrie Irving, foi surpreendido fora de casa pelo Indiana Pacers por 93 a 86. Já o Chicago Bulls mostrou força mesmo sem o lesionado Derrick Rose e bateu o Minnesota Timberwolves por 96 a 89, com 28 pontos e 12 rebotes de Jimmy Butler.

A noite também teve outros brasileiros em quadra e Tiago Splitter contribuiu com seis pontos e nove rebotes para a vitória do San Antonio Spurs sobre o Sacramento Kings por 107 a 96. Já Nenê marcou seis pontos e pegou cinco rebotes e viu seu Washington Wizards perder novamente, desta vez para o Philadelphia 76ers, por 89 a 81.

Confira os resultados da NBA na sexta-feira:

Indiana Pacers 93 x 86 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 89 x 81 Washington Wizards

Atlanta Hawks 95 x 88 Orlando Magic

Boston Celtics 106 x 98 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 115 a 121 New York Knicks

Toronto Raptors 89 x 113 Golden State Warriors

Chicago Bulls 96 x 89 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 102 x 98 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 79 x 97 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 104 x 102 Miami Heat

Denver Nuggets 82 x 104 Utah Jazz

Sacramento Kings 96 x 107 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 101 x 93 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 115 x 112 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas deste sábado na NBA:

Washington Wizards x Detroit Pistons

Miami Heat x Atlanta Hawks

New York Knicks x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Milwaukee Bucks