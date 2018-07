Westbrook anota outro triple-double e Thunder bate o Hawks na NBA

O Oklahoma City Thunder mostrou mais uma vez muita valentia para vencer na rodada de sexta-feira da NBA. Horas depois de receber a informação de que pode perder Kevin Durant para o restante da temporada, e dias depois de ver Serge Ibaka passar por artroscopia no joelho, a equipe ignorou as baixas e contou com nova noite inspirada de Russell Westbrook para surpreender o Atlanta Hawks em casa, por 123 a 115.

Mesmo diante do líder da Conferência Leste, o Thunder tomou conta do jogo no último período para arrancar a vitória. Westbrook mais uma vez foi o grande herói da partida ao anotar um novo "triple-double", com 36 pontos, 14 assistências e 10 rebotes, mas Dion Waiters também contribuiu com 26 pontos. E o time de Oklahoma ainda teve o desfalque do pivô Enes Kanter, também lesionado.

Já o Hawks voltou a sentir falta do lesionado Kyle Korver e viu seus titulares renderem abaixo do esperado. Tanto que os cestinhas da equipe foram os reservas Pero Antic, com 22 pontos, e Dennis Schroder, com 21. Ainda assim, o time segue na ponta do Leste, com 53 vitórias. Já o Thunder manteve a oitava posição do Oeste, na zona de classificação para os playoffs, com 39.

O Thunder ainda foi ajudado pela derrota do nono colocado New Orleans Pelicans, que não resistiu ao time de melhor campanha da NBA, o Golden State Warriors. Em casa, a equipe de Oakland não teve maiores dificuldades para vencer por 112 a 96, aproveitando a ausência do lesionado Anthony Davis.

Harrison Barnes comandou o triunfo ao anotar 22 pontos, enquanto Stephen Curry contribuiu com mais um "double-double", ao terminar com 16 pontos e 11 assistências. Leandrinho saiu do banco para marcar 12 pontos. Já o Pelicans, sem seu melhor jogador, teve no reserva Norris Cole o destaque ofensivo, com 16 pontos.

Segundo colocado no Leste, o Cleveland Cavaliers bateu o Indiana Pacers em casa por 95 a 92, com boa atuação de LeBron James, que anotou 29 pontos. O vice-líder do Oeste, Memphis Grizzlies, também venceu, ao passar pelo Dallas Mavericks, sétimo da conferência, por 112 a 101, com 21 pontos de Zach Randolph.

O San Antonio Spurs aproveitou a derrota do Mavericks para subir para sexto do Oeste com uma boa vitória por 101 a 89 sobre o Boston Celtics, em casa. Kawhi Leonard foi o cestinha com 22 pontos, mas Tiago Splitter também se destacou e terminou com 18. Já Nenê não teve a mesma sorte. Apesar da boa atuação, com 14 pontos, viu seu Washington Wizards cair diante do Los Angeles Clippers por 113 a 99, com 30 pontos e 15 assistências de Chris Paul.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Orlando Magic 111 x 104 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 97 x 81 New York Knicks

Brooklyn Nets 129 x 127 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 95 x 92 Indiana Pacers

Miami Heat 108 x 91 Denver Nuggets

Chicago Bulls 108 x 92 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 123 x 115 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 101 x 112 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 101 x 89 Boston Celtics

Sacramento Kings 101 x 91 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 112 x 96 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 113 x 99 Washington Wizards

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Houston Rockets x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Golden State Warriors x Utah Jazz