Westbrook brilha e Thunder passa pelos Timberwolves na pré-temporada da NBA

Após a saída de Kevin Durant para o Golden State Warriors, o armador Russell Westbrook deve carregar o Oklahoma City Thunder na NBA, e tem provado isso durante a pré-temporada. Na noite de domingo, foi ele novamente o responsável pela vitória da equipe, desta vez sobre o Minnesota Timberwolves, por 112 a 94, em casa.

Foi a primeira partida do Thunder em Oklahoma City nesta pré-temporada, após partidas na Espanha, em Dallas e Tulsa. Por isso, Westbrook foi bastante aplaudido ao ser o primeiro nome anunciado pelo locutor do ginásio na escalação do Thunder. O armador passou a ser ainda mais idolatrado após ter renovado com a equipe apesar da saída de Durant.

Com a bola em jogo, Westbrook atuou por 30 minutos e deixou a quadra com 26 pontos e 10 assistências, auxiliado pelos 20 pontos e 11 rebotes de Steven Adams. Pelo lado do Timberwolves, destaque para os reservas John Lucas III (18 pontos) e Adreian Payne (16). O time atuou sem seus principais nomes, como Ricky Rubio, Andrew Wiggins, Zach LaVine, Karl-Anthony Towns e Nikola Pekovic.

Em Orlando, o Atlanta Hawks também não contou com alguns de seus destaques, mas passou pelo Magic por 105 a 98. Sem Dwight Howard, Kyle Korver, Dennis Schröder e Kent Bazemore, a equipe viu Paul Millsap e Tim Hardaway Jr. marcarem 19 pontos cada para impulsionar a vitória. O cestinha, no entanto, saiu do outro lado: Serge Ibaka, com 25 pontos.

Outro visitante que se deu bem no domingo foi o Denver Nuggets, que foi a Portland e bateu o Trail Blazers por 106 a 97. Wilson Chandler, com 18 pontos, e Will Barton, com 17, foram os destaques da equipe. Pelo mandante, C.J. McCollum foi o cestinha, com 20 pontos. Irreconhecível, Damian Lillard marcou somente quatro, acertando um dos 10 arremessos de quadra que tentou.

A pré-temporada da NBA terá sequência nesta segunda-feira, com quatro partidas: Utah Jazz x Los Angeles Clippers, Chicago Bulls x Charlotte Hornets, Detroit Pistons x Milwaukee Bucks e Boston Celtics x Brooklyn Nets. O início da temporada 2016/2017 está previsto para o dia 25 deste mês.