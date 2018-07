Westbrook comanda vitória do Thunder; Bebê joga pelo Toronto

Com Kevin Durant fora de combate, Russell Westbrook comandou a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Charlotte Hornets, fora de casa, por 110 a 103, na noite de sábado. O armador foi um dos três jogadores do Thunder que conseguiu "duplo-duplo" na partida, com 33 pontos e 10 assistências. Serge Ibaka teve 16 pontos e 12 rebotes, contra 10 pontos e 13 rebotes de Enes Kanter.

A vitória é a quinta seguida do ascendente Thunder, que ocupa o oitavo lugar da Conferência Oeste e precisa ganhar pelo menos uma posição até o fim da temporada para evitar o confronto diante do Golden State Warrior, melhor time da NBA, ainda na primeira rodada dos playoffs.

Em Houston, em confronto entre o terceiro do Oeste e o segundo do Leste, levou a melhor o Rockets, que ganhou do Toronto Raptors por 98 a 76. Tanto os texanos quanto os canadenses têm campanha de 37 vitórias e 18 derrotas.

O brasileiro Lucas Bebê participou da partida e voltou a jogar pelo Raptors depois de um mês e meio. Contratado para esta temporada, ele só jogou seis vezes, nunca por mais de 10 minutos. Neste sábado, ficou em quadra pouco mais de três minutos. Errou um arremesso de quadra e pegou um rebote ofensivo.

Em Miami, o Heat foi surpreendido pelo New Orleans Pelicans e perdeu por 105 a 91. Eric Gordon, com 24 pontos, foi o cestinha do jogo. No United Center, o Chicago Bulls fez 112 a 107 sobre o Phoenix Suns em jogo que 12 atletas passaram dos 10 pontos. Já o Clippers superou a ausência do seu astro, Blake Griffin, para ganhar a quarta seguida: 126 a 99 sobre o Sacramento King.

RESULTADOS DO SÁBADO NA NBA

Charlotte Hornets 103 x 110 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 91 x 105 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 112 x 107 Phoenix Suns

Houston Rockets 98 x 76 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 126 x 99 Sacramento Kings

JOGOS DESTE DOMINGO NA NBA

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Washington Wizards

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Boston Celtics