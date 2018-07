Westbrook começa temporada com 'triple-double' e lidera triunfo do Thunder

Muitas coisas podem ter mudado no Oklahoma City Thunder, mas uma continua igual: Russell Westbrook segue conseguindo "triple-doubles". O Jogador Mais Valioso da NBA na temporada passada estreou no novo campeonato com 21 pontos, 16 assistências e dez rebotes, liderando o Thunder no triunfo por 105 a 84 sobre o New York Knicks, em casa, no seu primeiro jogo oficial ao lado dos astros Paul George e Carmelo Anthony.

George, adquirido em uma troca com o Indiana Pacers, encabeçou a lista de anotadores do Thunder com 28 pontos na noite de quinta-feira. Anthony, que chegou através de uma negociação com o Knicks pouco antes do início da pré-temporada, soma 22 pontos diante da sua equipe anterior.

Kristaps Porzingis registrou 31 pontos e 12 rebotes pelo Knicks. Enes Kanter, que chegou ao time de Nova York no acordo que enviou Anthony ao Thunder, terminou com dez pontos e sete rebotes. Nenhum outro jogador da equipe alcançou pontuação de dois dígitos.

Em noite de estreia discreta de Lonzo Ball da NBA, o Los Angeles Clippers venceu fácil o Los Angeles Lakers por 108 a 92. Blake Griffin liderou o triunfo com 29 pontos e DeAndre Jordan dominou o garrafão com 24 rebotes, além de ter marcado 14 pontos. Lou Williams somou 12 pontos para o Clippers, que não conta mais com Chris Paul, agora no Houston Rockets.

Ball, a segunda escolha do último Draft da NBA, somou nove rebotes, quatro assistências e três pontos nos 29 minutos em que atuou pelo Lakers. Ele é visto como esperança de revitalização de uma equipe 16 vezes campeã, mas exibiu nervosismo natural para um jovem de 19 anos no seu jogo de estreia, tendo acertado apenas um de seis arremessos de quadra e perdido duas vezes a posse da bola.

Também na noite de quinta-feira, o Toronto Raptors superou o Chicago Bulls por 117 a 100, em casa, na estreia de ambas as equipes na temporada. Jonas Valanciunas marcou 23 pontos e recuperou 15 rebotes, enquanto C.J. Miles anotou 22 no seu primeiro jogo oficial pelo time canadense.

Norman Powell marcou 15 pontos, Delon Wright somou 13 e Kyle Lowry acrescentou 12 pelo time de Toronto, que acertou 13 de 29 arremessos de três. Robin López anotou 18 pontos, um a mais do que o novato Lauri Markkanen pelo Bulls. O brasileiro Cristiano Felício ficou em quadra por 16 minutos, com quatro pontos e dois rebotes.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Washington Wizards x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers