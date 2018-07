Westbrook faz 40 pontos, Thunder vence Spurs e empata final

OKLAHOMA CITY - Impulsionado por uma grande atuação de Russell Westbrook, autor de 40 pontos e dez assistências, e por uma jornada também inspirada de Kevin Durant, o Oklahoma City Thunder venceu o San Antonio Spurs por 105 a 92, na noite desta terça-feira, em casa, e empatou em 2 a 2 a série melhor de sete partidas da final da Conferência Oeste da NBA.

O quinto confronto desta decisão será disputado na quinta-feira, no Texas, onde a equipe da casa espera confirmar a condição de favorito e atual vice-campeão da liga de basquete dos Estados Unidos. Já a final da Conferência Leste poderá ser definida já nesta quarta-feira. Em vantagem de 3 a 1 sobre o Indiana Pacers, o Miami Heat joga em Indianápolis com a chance de se garantir na luta pelo tricampeonato da NBA.

Mais uma vez contando com a importante presença de Serge Ibaka, que havia voltado ao time no terceiro jogo da série final após se recuperar de lesão, o Thunder exibiu força novamente atuando em seus domínios. O pivô espanhol, além de ajudar a equipe com nove pontos e oito rebotes, conseguiu neutralizar a ação de Tim Duncan e Tiago Splitter, que estiveram apagados na parte ofensiva, respectivamente com apenas nove e três pontos.

Para completar, Kevin Durant mostrou mais uma vez a sua habitual eficiência como cestinha. O astro, MVP desta temporada, marcou 31 pontos e ainda somou cinco pontos e cinco assistências, enquanto Westbrook estava com a mão calibrada no ataque e acertou quase tudo que tentou, assim como assegurou um "double-double" ao contabilizar dez assistências. Essa foi, por sinal, a segunda melhor performance ofensiva de Westbrook em um jogo de playoff na NBA, ficando atrás apenas dos 43 pontos que marcou na decisão de 2012 da competição.

Pelo lado do Spurs, Tony Parker e Boris Diaw foram os maiores cestinhas, mas estiveram longe da performance da dupla de astros do time da casa, pois anotaram apenas 14 pontos cada um. Outro nome de peso da equipe texana, o argentino Manu Ginobili, por sua vez, marcou apenas cinco pontos.

Após o jogo desta quinta-feira pela decisão da Conferência Oeste, em San Antonio, Thunder e Spurs voltarão a se enfrentar no sábado, novamente em Oklahoma.