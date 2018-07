Westbrook fecha 2ª temporada seguida na NBA com média de 'triple-double'

Para a maioria dos armadores, obter 16 rebotes para alcançar um recorde pode ser um desafio complicado. Mas não para Russell Westbrook. O astro do Oklahoma City Thunder entrou em quadra na noite de quarta-feira precisando dessa marca para se tornar o primeiro jogador da história da NBA a obter média de "triple-double" por duas temporadas consecutivas. E ele conseguiu 20 na vitória por 137 a 123 sobre o Memphis Grizzlies, em casa, obtendo mais um recorde.

+ Timberwolves bate o Nuggets e volta aos playoffs da NBA após 14 anos

+ Raptors contará com MVP da G League nos playoffs da NBA

+ EUA anunciam pré-lista para Mundial e Olimpíada com LeBron, Durant e Curry

Westbrook capturou quatro rebotes no primeiro quarto e sete no segundo. Depois, no terceiro, obteve mais cinco nos primeiros 2min42 do período, o que foi suficiente para lhe garantir o recorde. O astro terminou o duelo com apenas seis pontos, mas teve 20 rebotes e 19 assistências. Assim, concluiu a temporada regular com médias de 25,4 pontos, 10,1 rebotes e 10,3 assistências.

"Eu sou muito, muito grato e abençoado, cara, por competir", disse Westbrook. "Como eu já disse muitas vezes, não encaro o jogo como garantido. Eu entro em quadra para competir e garantir. Quando Deus tem algo planejado, não há ninguém que possa pará-lo".

Depois de registrar média de "triple-double" e de estabelecer um recorde na temporada regular da NBA de 42 "triple-doubles" no campeonato anterior, Westbrook conseguiu terminar mais uma temporada com números impressionantes. O astro estabeleceu dois dígitos em três fundamentos em 25 jogos, levando o Thunder a vencer 20 desses compromissos. E ele ocupa o quarto lugar na história da NBA em número de "triple-doubles", com 104, três atrás de Jason Kidd.

No jogo com o Grizzlies, Westbrook se concentrou nos rebotes, só tendo convertido dois de nove arremessos de quadra. E o brilho ofensivo acabou se concentrando em Paul George, que marcou 40 pontos.

Agora, então, se apoiando em Westbrook, o Thunder, o quarto colocado da Conferência Oeste, duelará com o quinto Utah Jazz nos playoffs, em série que começará no domingo em Oklahoma City.

Um dia antes, os playoffs se iniciarão com quatro jogos: Golden State Warriors x San Antonio Spurs, Toronto Raptors x Washington Wizards, Philadelphia 76ers x Miami Heat e Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans.