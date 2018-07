Westbrook indica que deve renovar em breve com o Thunder na NBA

Russell Westbrook, que ainda não assinou a aguardada renovação do seu contrato, disse nesta segunda-feira que o Oklahoma City Thunder é onde ele quer seguir. Também se declarou "feliz" com as chegadas das estrelas Carmelo Anthony e Paul George. "Eu amo estar aqui", disse o armador. "É aqui que eu quero estar, e eu gosto da situação da equipe".

George já foi selecionado quatro vezes para o All-Star Game e é considerado um dos melhores defensores da NBA. Anthony é um veterano designado em dez oportunidades para o Jogo das Estrelas, sendo um dos grandes cestinhas da liga.

Westbrook, o MVP da última temporada, elogiou o gerente-geral Sam Presti pelas aquisições. "Ele faz um trabalho fabuloso em todo o tempo em que estou aqui. Ele não se cansa de fazer as coisas para nos reforçar".

Ele explicou que não assinou a renovação pelo nascimento de seu filho e uma agitada agenda de viagens, reconhecendo que é uma situação que tem moderado um pouco a euforia em torno da equipe.

A expectativa é de que o novo contrato exceda os US$ 200 milhões (mais de R$ 630 milhões). "Estava apenas tratado de passar um tempo com minha família", disse Westbrook. "O nascimento de outra criança é um pouco difícil. Eu queria passar o tempo com a família antes do início da temporada".