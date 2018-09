Westbrook passa por cirurgia no joelho e deve perder começo de temporada da NBA

O Oklahoma City Thunder surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar que seu principal astro, o armador Russell Westbrook, foi submetido a uma cirurgia no joelho. O procedimento coloca em risco a participação do jogador no início da próxima temporada da NBA, marcado para o dia 16 de outubro.

De acordo com comunicado oficial do Thunder, Westbrook vinha reclamando de dores nas últimas semanas e foi diagnosticado com uma inflamação no joelho direito. Os médicos da franquia, então, optaram pelo procedimento cirúrgico preventivamente, o que deixará o armador afastado de toda a pré-temporada da equipe.

O prejuízo do Thunder, no entanto, pode ser ainda maior. Afinal, segundo a própria franquia, Westbrook será novamente avaliado em quatro semanas para saber se poderá voltar aos treinos. Em cinco semanas, no dia 16 de outubro, o time de Oklahoma City estreia na temporada 2018/2019 da NBA diante do atual bicampeão Golden State Warriors.

Se Westbrook não puder atuar nas primeiras partidas, será um grande prejuízo para o Thunder. Afinal, o armador é o principal jogador do elenco, foi o MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada 2016/2017 e teve médias de "triple-double" em 2017/2018 pela segunda vez consecutiva, com 25,4 pontos, 10,3 assistências e 10,1 rebotes por jogo.