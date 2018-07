Westbrook passará por cirurgia e desfalcará Thunder

Com isso, a participação de Westbrook nos playoffs da NBA fica ameaçada. Há a possibilidade de que ele volte antes do fim do campeonato, mas o mais provável é que o armador perca as partidas restantes do seu time. "A saúde do jogador é nossa primeira e principal preocupação. Nossa equipe médica e alguns especialistas determinaram que ele passe por cirurgia", explicou o diretor-geral do Thunder, Sam Presti.

Sem Westbrook, o time de Oklahoma City perde um de seus principais pilares, ao lado de Kevin Durant. O armador teve médias de 23,2 pontos, 7,4 assistências e 5,2 rebotes por partida ao longo da temporada, sendo um dos responsáveis pela campanha do Thunder, que foi o líder da Conferência Oeste com 60 vitórias e 22 derrotas.

Westbrook nunca havia perdido uma partida desde que entrou na NBA, em 2008, e era o jogador em atividade com maior números de jogos consecutivos na liga. No entanto, tudo isso acabou em um lance casual do jogo 2 da primeira rodada dos playoffs, contra o Houston Rockets, quando o armador se chocou com o adversário Patrick Beverley no momento em que faria o pedido de tempo, lance que causou sua lesão.