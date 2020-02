Westbrook supera 20 mil pontos e comanda vitória dos Rockets sobre os Lakers

Nem LeBron James, nem James Harden. O nome da noite no poderoso duelo entre o Los Angeles Lakers e o Houston Rockets foi Russell Westbrook. O armador comandou a vitória dos Rockets sobre o time da Califórnia, fora de casa, no Staples Center, pelo placar de 121 a 111, nesta quinta-feira, em rodada da NBA.

Westbrook foi o cestinha da partida, com 41 pontos. Ele superou a marca dos 20 mil pontos, somando agora 20.007. Tornou-se o 46º jogador com mais pontos na história da NBA. Além disso, contribuiu com oito rebotes e cinco assistências.

A atuação de Westbrook foi ainda mais decisiva porque o principal astro do time, James Harden, esteve abaixo do esperado. Ele terminou o duelo com 14 pontos e o mesmo número de rebotes e assistências: sete. Harden foi ofuscado até mesmo pelo reserva Robert Covington (14 pontos e oito rebotes). Eric Gordon ajudou com 15 pontos.

Do outro lado, LeBron também não foi a principal referência da equipe. Porém, esteve melhor que Harden. O astro quase anotou um "triple-double", com seus 18 pontos, nove rebotes e 15 assistências. O destaque do time da casa foi Anthony Davis, com 32 pontos e 13 rebotes. Danny Green e Avery Bradley anotaram 15 pontos cada.

A 12ª derrota freou os Lakers na tabela da Conferência Oeste. O time segue na liderança, com 38 triunfos, mas agora mais perto dos rivais. Já os Rockets figuram em quarto lugar, com 33 triunfos e 18 revezes.

O líder da Conferência Leste também entrou em quadra nesta quinta. Em casa, o Milwaukee Bucks evitou surpresas e derrubou o Philadelphia 76ers por 112 a 101. MVP da temporada passada, o grego Giannis Antetokounmpo comandou os anfitriões, com seus 36 pontos, 20 rebotes e seis assistências. Khris Middleton, outra referência da equipe, contribuiu com 20 pontos e sete rebotes.

Pelos Sixers, que novamente não contaram com o brasileiro Raulzinho em quadra, o destaque foi Tobias Harris, com 25 pontos. Joel Embiid e Ben Simmons registraram um "double-double" cada, com 19 pontos e 11 rebotes e 11 pontos e 14 rebotes, respectivamente.

Dono da melhor campanha da temporada até agora, o Milwaukee Bucks soma 44 vitórias e apenas sete derrotas. Já a equipe da Filadélfia ocupa o sexto posto da Conferência Leste, com 31 triunfos e 21 revezes.

Confira os resultados da noite esta quinta-feira:

New York Knicks 105 x 103 Orlando Magic

Chicago Bulls 119 x 125 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 112 x 101 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 125 x 117 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 111 x 121 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Houston Rockets

Sacramento Kings x Miami Heat

Utah Jazz x Portland Trail Blazers