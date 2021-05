Westbrook ultrapassa Oscar Robertson e se torna o jogador com mais 'triplo duplos' na NBA

A história foi escrita nesta segunda-feira. Russell Westbrook superou Oscar Robertson e se tornou o jogador com o maior número de "triplo duplos" (dois dígitos em três fundamentos) na NBA. Agora são 182 contra 181 do lendário armador que defendeu Cincinnati Royals e Milwaukee Bucks em um total de 14 temporadas na liga.

O armador do Washington Wizards terminou o jogo diante do Atlanta Hawks (derrota por 125 a 124) com 28 pontos, 13 rebotes e 21 assistências. O recorde durava mais de 47 anos. O último triplo duplo de Oscar Robertson havia sido no dia 24 de março de 1974. Agora 10 de maio de 2021 será lembrado por muito tempo.

A derrota por um ponto justamente por causa de um arremesso errado de Westbrook no estouro do cronômetro não pode diminuir em nada o tamanho da façanha do jogador.

Westbrook atingiu o feito quando o relógio apontava oito minutos e 33 segundos para o fim do último quarto. O rebote defensivo foi aplaudido de pé pelos torcedores (poucos ainda por causa da pandemia) do adversário, já que o jogo era na State Farm Arena, em Atlanta. Ele ainda teve o nome gritado no ginásio.

The rebound to give @russwest44 the triple-double record, through the lens of our slo-mo #PhantomCam! pic.twitter.com/DHIKBtTTSr — NBA (@NBA) May 11, 2021

Com os números que construiu até o momento, o armador do Washington Wizards pode até zerar em pontos, assistências e rebotes nos últimos jogos que vai fechar mais uma temporada regular com um "triplo duplo" de média. Será o quinto ano consecutivo que Westbrook alcança esta façanha.

Oscar Robertson conseguiu isso apenas uma vez, na temporada 1961-62, pelo Cincinnati Royals. Naquela oportunidade, o lendário jogador registrou médias de 30,8 pontos, 12,5 rebotes e 11,4 assistências.