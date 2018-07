Westbrook volta a operar joelho e desfalca o Thunder

OKLAHOMA - O Oklahoma City Thunder terá um importante desfalque para as próximas partidas da temporada 2013/2014 da NBA. Parte da dupla responsável pelo sucesso da equipe nos últimos anos, ao lado de Kevin Durant, o armador Russell Westbrook foi submetido nesta sexta-feira a uma nova cirurgia no joelho direito e deverá ficar afastado ao menos até o Fim de Semana das Estrelas, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro.

Westbrook voltou a ser operado depois de passar por cirurgia no mesmo joelho duas vezes. A primeira aconteceu em abril, quando lesionou o menisco em partida contra o Houston Rockets, pelos playoffs da temporada passada. A segunda, em outubro, por complicações decorridas da primeira cirurgia.

"Russell vinha jogando sem dores, mas recentemente acabou sofrendo um grande inchaço no joelho. Depois de consultas e considerações de um cirurgião, em Los Angeles, um plano foi estabelecido para monitorar o inchaço e incluía uma série de exames de imagem", explicou o vice-presidente executivo e gerente geral do Thunder, Sam Presti.

"No último exame foi determinado pelo cirurgião que havia uma área preocupante que não existia antes, nem era detectada em exames anteriores, e era necessário avaliar Russell profundamente. A consulta apontou que uma artroscopia seria necessária para eliminar o inchaço. Sabemos que o trabalho ético e compromissado do Russell vai ajudá-lo a voltar no nível que estamos acostumados", comentou.

A notícia gerou surpresa porque Westbrook vinha atuando normalmente pelo Thunder, inclusive na vitória por 123 a 94 sobre o New York Knicks, na rodada de Natal, na última quarta. O armador é um dos líderes do time e vinha fazendo boa temporada, com médias de 21,3 pontos, sete assistências e seis rebotes por jogo.