Westbrook volta, anota 32 pontos e lidera Thunder em vitória

Depois de sofrer uma lesão na mão logo no segundo jogo da temporada da NBA, Russell Westbrook voltou em grande forma na noite de sexta-feira, marcando 32 pontos na vitória do Oklahoma City Thunder por 105 a 78 sobre o New York Knicks, em Oklahoma City. O armador ainda deu oito assistências e pegou sete rebotes em meros 23 minutos de jogo.

Com 12 acertos em 17 tentativas de arremessos de dois pontos, Westbrook garantiu a quinta vitória do Thunder em 12 jogos e foi poupado no último quarto. Pelo lado dos Knicks, Carmelo Anthony não jogou por conta de dores nas costas. Amare Stoudemire saiu do banco para anotar 20 pontos.

Em Los Angeles, um grande jogo entre o Minnesota Timberwolves e o Los Angeles Lakers, com vitória dos visitantes por 120 a 119. O novato Zach LaVine, natural da cidade e ex-aluno da UCLA (Universidade da Califórnia, em Los Angeles) teve a melhor atuação da sua jovem carreira anotando 28 pontos, sendo 18 apenas no último quarto. Maurice Williams também ajudou bastante, com 11 assistências.

No finalzinho, Kobe Bryant teve a bola do jogo. Com um segundo no cronômetro e apenas um ponto atrás no placar, os Lakers tentaram um chute de três, de frente para a cesta, mas o veterano mandou no aro. Bryant encerrou o jogo com 26 pontos e fica como maior cestinha da temporada. Os Lakers, porém, são os lanternas do Oeste.

Líder da Conferência Leste, o Toronto Raptors tropeçou em casa e perdeu do Dallas Mavericks por 106 a 102. Monta Ellis fez um último quarto histórico, com 15 pontos (e 30 no total), enquanto Tyson Chandler ajudou com um duplo-duplo de 11 pontos e 10 rebotes. Bruno Caboclo não saiu do banco.

Já pela Conferência Oeste, o Memphis Grizzlies, equipe de melhor campanha, teve uma vitória tranquila de 112 a 99 sobre o Portland Trailblazers, fora de casa. Todos os cinco titulares dos Grizzlies fizeram pelo menos 10 pontos, assim como o reserva Quincy Pondexter.

Em Boston, o Chicago Bulls venceu o clássico contra o Boston Celtics por 109 a 102. Derrick Rose mostrou o que sabe, com 21 pontos e atuação decisiva para virar o jogo no segundo quarto. No garrafão, Pau Gasol e Joakim Noah dividiram 30 pontos e 29 rebotes - o espanhol teve um rebote a mais.

Leandrinho não atuou, por decisão técnica, na vitória do Golden State Warriors sobre o Charlotte Hornets por 106 a 101, fora de casa. Já Tiago Splitter, lesionado, nem foi relacionado para a vitória do San Antonio Spurs por 112 a 104 sobre o Sacramento Kings.

Acompanhe os resultados desta sexta-feira na NBA:

Boston Celtics 102 x 109 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 101 x 106 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 100 x 91 New Orleans Pelicans

Detroit Pistons 104 x 88 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 106 x 102 Dallas Mavericks

Houston Rockets 85 x 102 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 105 x 78 New York Knicks

Indiana Pacers 98 x 83 Orlando Magic

San Antonio Spurs 112 x 104 Sacramento Kings

Denver Nuggets 122 x 97 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 99 x 112 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 119 x 120 Minnesota Timberwolves

Siga os jogos deste sábado na NBA:

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Houston Rockets