Wizards atropelam Pacers e garantem última vaga do Leste nos playoffs da NBA

O Washington Wizards é o oitavo e último time da Conferência Leste a garantir vaga na pós-temporada da NBA. Na noite de quinta-feira, a franquia da capital dos Estados Unidos bateu o Indiana Pacers por 142 a 115, em jogo válido pelo "play-in" (repescagem), disputado na Capital One Arena, em Washington. Com a tranquila vitória, agora encaram o Philadelphia 76ers na primeira rodada dos playoffs.

Estrelas do time, Bradley Beal e Russel Westbrook tiveram grandes atuações e corresponderam às expectativas. Beal anotou 25 pontos, com quatro assistências e cinco rebotes. Já Westbrook não chegou ao "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos), como de costume, mas esteve perto disso. Foram 18 pontos, 15 assistências e oito rebotes para ele.

Leia Também Após jogar na Flórida, Toronto Raptors quer voltar para casa na próxima temporada

Além da dupla, outros nomes dos Wizards se destacaram na partida, tais como Rui Hachimura, Daniel Gafford e Raulzinho. O japonês marcou 18 pontos, com duas assistências e quatro rebotes. O pivô teve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 15 pontos e 13 rebotes e o brasileiro apareceu com 14 pontos e três rebotes.

Os Pacers não repetiram a boa atuação que tiveram no duelo contra o Charlotte Hornets, na última terça-feira, e foram presa fácil. Malcolm Brogdon foi bem com 24 pontos, quatro assistências e dois rebotes. Além dele, o pivô lituano Domantas Sabonis se destacou com um "triple-double" de 19 pontos, 10 assistências e 11 rebotes e Doug McDermott contribuiu com 13 pontos.

Com a vitória e a vaga assegurada nos playoffs, os Wizards voltam todas as suas atenções para o duelo contra os 76ers. O primeiro jogo da série melhor de sete já acontece neste domingo, fora de casa. Os Pacers estão eliminados e só voltam a atuar na próxima temporada.