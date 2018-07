Wizards, Cavaliers e Rockets abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

A rodada de terça-feira dos playoffs deixou as três equipes que venceram com boa vantagem. O Cleveland Cavaliers, com belas atuações de LeBron James e Kyrie Irving, e o Houston Rockets, liderado por Dwight Howard, aproveitaram o fator casa e abriram 2 a 0 nas respectivas séries da NBA, enquanto o Washington Wizards, comandado por John Wall, ficou em condição ainda melhor, pois também venceu os dois jogos da sua série, mas ambos como visitante.

No Canadá, os Wizards derrotaram o Toronto Raptors por 117 a 106, com 26 pontos e 17 assistências de Wall. Bradley Beal totalizou 28 pontos, Marcin Gortat somou 16 pontos, Otto Porter fez 15 e Paul Pierce acumulou dez pelo time de Washington, que será mandante no terceiro jogo, marcado para a próxima sexta-feira.

Jonas Valanciunas finalizou o confronto con 15 pontos e dez rebotes, enquanto Lou Williams fez 20 pontos pelos Raptors, assim como DeMar DeRozan. Já Kyle Lowry decepcionou, com apenas seis pontos e quatro assistências.

O desempenho dos Wizards no garrafão fez a diferença, com o time obtendo 45 rebotes, 17 a mais do que os Raptors. O brasileiro Nenê Hilário capturou nove, além de ter anotado seis pontos nos 24 minutos em que permaneceu em quadra pela equipe de Washington.

Em Cleveland, os Cavaliers contaram com 30 pontos de LeBron James e outros 26 de Kyrie Irving para derrotar o Boston Celtics por 99 a 91, na noite de terça-feira. A dupla brilhou especialmente no último período, quando anotaram os 24 pontos dos Cavaliers, sendo 15 com LeBron. Timofey Mozgov contribuiu para o triunfo com 16 pontos.

Os Celtics ofereceram bastante resistência, foram ao intervalo perdendo por apenas um ponto de diferença e viram seus reservas anotarem 51 pontos, enquanto os suplentes dos Cavaliers fizeram apenas sete, mas foi novamente batido. Isaiah Thomas foi o cestinha do time com 22 pontos. O terceiro jogo da série está marcado para esta quinta-feira, em Boston.

Já os Rockets abriram vantagem de 2 a 0 sobre o Dallas Mavericks ao derrotá-lo por 111 a 99, em Houston. Dwight Howard brilhou com 12 rebotes e 28 pontos, quatro a mais do que James Harden. Os Mavericks chegaram a ficar em vantagem de três pontos no início do último quarto ao anotarem os quatro primeiros pontos do período. Os Rockets, porém, responderam imediatamente ao marcar 11 pontos em sequência.

Joe Smith também se destacou pelos Rockets com 15 pontos, nove assistências e oito rebotes. Monta Ellis somou 24 pontos pelos Mavericks, mas Dirk Nowitzki anotou somente dez, embora tenha conquistado 13 rebotes, e Tyson Chandler só marcou 11. A terceira partida entre as equipes será nesta sexta-feira em Dallas.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com três partidas: Atlanta Hawks x Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs. Os times mandantes lideram as suas séries por 1 a 0.