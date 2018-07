Wizards, de Nenê, bate Los Angeles Lakers fora de casa

O destaque dos visitantes, no entanto, foi o armador John Wall, responsável por 24 pontos e 16 assistências. Pelo lado do Lakers, Kobe Bryant e Dwight Howard também registraram um double double. O primeiro anotou 21 pontos e 11 assistências, enquanto Howard contribuiu com 20 pontos e 15 rebotes.

O resultado manteve a ascensão do Wizards na tabela da Conferência Leste. Afastando-se da lanterna, a equipe de Nenê ocupa a 11º posição, com 25 vitórias e 43 derrotas, e já se aproxima dos oito primeiros colocados, dentro da zona de classificação para os playoffs. O Lakers, por sua vez, é o 8º do lado Oeste, com 36 triunfos e 34 derrotas.

Nenê não foi o único brasileiro a entrar em quadra na noite passada. Pelo San Antonio Spurs, Tiago Splitter marcou cinco pontos e se destacou nos rebotes, com 10 acertos. E ajudou o time a vencer o Utah Jazz por 104 a 97.

O principal jogador do time foi Tony Parker. Recuperado de lesão, ele registrou 22 pontos. Com sua contribuição, o Spurs manteve a folga na liderança da Conferência Oeste, com 53 vitórias e 16 derrotas.

O Miami Heat também assegurou a vantagem na ponta, mas do lado Leste, ao bater o Detroit Pistons por 103 a 89, diante de sua torcida. Com 29 pontos, oito rebotes e oito assistências de LeBron James, o time aumentou sua série positiva para 25 vitórias seguidas na temporada. Dono da melhor campanha na atual edição do campeonato, o Miami Heat acumula 54 triunfos e apenas 14 derrotas.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Toronto Raptors 94 x 99 New York Knicks

Orlando Magic 89 x 87 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 102 x 78 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 93 x 104 Portland Trail Blazers

Miami Heat 103 x 89 Detroit Pistons

New Orleans Hornets 90 x 83 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 116 x 78 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 104 x 94 Boston Celtics

Phoenix Suns 86 x 117 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 100 x 103 Washington Wizards

San Antonio Spurs 104 x 97 Utah Jazz

Jogos deste sábado:

Charlotte Bobcats x Detroit Pistons

New York Knicks x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Washington Wizards