Wizards derrotam Chicago Bulls com 'double-double' de Nenê

Com um ótimo início de partida, o Washington Wizards superou o Chicago Bulls por 102 a 86, em casa, pela rodada de sexta-feira da NBA. O brasileiro Nenê Hilário foi um dos destaques do triunfo e deixou a quadra com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) ao somar 15 pontos e 11 rebotes nos 29 minutos em que atuou, além de ter dado duas assistências.

O Wizards chegou a ter uma vantagem de 20 pontos na partida e fechou o primeiro quarto vencendo por 30 a 13, não sendo ameaçado no restante da partida. John Wall somou 16 pontos e 12 assistências pelo time de Washington, vencendo pela primeira vez Derrick Rose, após perder os cinco duelos anteriores.

Marcin Gortat foi o cestinha da partida com 21 pontos e ainda obteve 13 rebotes pelo Wizards, que venceu a terceira partida consecutiva e está na vice-liderança da Conferência Leste com 25 triunfos e 11 derrotas. Rose anotou 19 pontos para o Bulls e Pau Gasol conseguiu 13 rebotes e anotou 12 pontos. O time de Chicago está na quarta posição no Leste com 25 triunfos e 12 derrotas.

Já Tiago Splitter teve atuação mais discreta do que Nenê, mas também venceu na rodada de sexta-feira da NBA. Atuando em casa, o San Antonio Spurs derrotou o Phoenix Suns por 100 a 95 com 14 rebotes, sete pontos e uma assistência do brasileiro, que jogou por 31 minutos.

O Spurs assegurou o triunfo ao marcar 41 pontos nos último quarto, a sua maior quantidade nesta temporada, mesmo com o técnico Gregg Popovich decidindo poupar Tim Duncan e Tony Parker nesse período, além de Manu Ginobili não ter atuado no segundo tempo por causa de dores nas costas.

Danny Green foi o cestinha da partida com 20 pontos pelo Spurs, que venceu as últimas cinco partidas como mandante contra o Suns. Com 22 triunfos e 15 derrotas, o time está na sétima colocação na Conferência Oeste.

P.J. Tucker anotou 19 pontos e Eric Bledsoe somou 19 pontos e dez assistências pelo Suns, que vinha embalado por três triunfos seguidos. A equipe está em oitavo lugar no Oeste com 22 vitórias em 39 partidas.

O Golden State Warriors conquistou a sexta vitória consecutiva na noite de sexta-feira ao superar o Cleveland Cavaliers por 112 a 94, em casa, ampliando a sua excelente campanha, a melhor da Conferência Oeste e da NBA com 29 triunfos e cinco derrotas. O brasileiro Leandrinho Barbosa não foi utilizado na partida.

Klay Thompson anotou 24 pontos, Stephen Curry somou 23 pontos e dez assistências, enquanto Draymond Green se destacou com 11 rebotes, dez pontos e oito assistências pelo Warriors.

J.R. Smith foi o cestinha do jogo com 27 pontos, Kyrie Irving anotou 23 pelo Cavaliers e Kevin Love marcou 17 e capturou 14 rebotes. O time de Cleveland disputou a sétima partida seguida sem LeBron James e só venceu um desses duelos. Com 19 triunfos e 18 derrotas, o Cavaliers está em sexto lugar no Leste.

RESULTADOS DA RODADA DE SEXTA-FEIRA

Indiana Pacers 107 x 103 Boston Celtics

Brooklyn Nets 88 x 90 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 103 x 106 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 106 x 95 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 99 x 94 Utah Jazz

Washington Wizards 102 x 86 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 98 x 84 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 100 x 95 Phoenix Suns

Sacramento Kings 108 x 118 Denver Nuggets

Golden State Warriors 112 x 94 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 101 x 84 Orlando Magic

JOGOS DA RODADA DE SÁBADO

New York Knicks x Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Boston Celtics

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Orlando Magic