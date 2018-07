Wizards e Celtics vencem e vão à semifinal do Leste na NBA; Clippers força Jogo 7

A NBA tem apenas mais um confronto ainda em aberto na primeira rodada dos playoffs da temporada 2016/2017. Na rodada de sexta-feira, Washington Wizards e Boston Celtics venceram fora de casa o Atlanta Hawks e o Chicago Bulls, respectivamente, e fecharam em 4 a 2 suas séries na Conferência Leste. Já no Oeste, o Los Angeles Clippers passou pelo Utah Jazz na casa do adversário e forçou o Jogo 7.

Em Chicago, o Celtics não teve trabalho para completar a mais incrível virada desta primeira fase dos playoffs. Depois de perder os dois primeiros jogos em casa, o maior vencedor da história da NBA, com 17 conquistas, levou a melhor nas quatro partidas seguintes, incluindo a de sexta-feira, em que triunfou por 105 a 83.

Embalada, a equipe foi amplamente superior e abriu 13 pontos logo no primeiro tempo, mesmo atuando na casa do adversário. No terceiro período, o Celtics não diminuiu o ritmo e ampliou a diferença para 29 pontos, acabando com qualquer chance de classificação do Bulls, que mais uma vez sentiu a ausência do lesionado Rajon Rondo.

Mas não foi apenas Rondo que fez falta ao Bulls. O experiente Dwyane Wade, por exemplo, esteve em quadra, mas foi quase como se tivesse sido desfalque. Ao longo dos 19 minutos que atuou, o ala/armador marcou somente dois pontos e errou nove dos dez arremessos que tentou.

O prejuízo do Bulls só não foi maior porque Jimmy Butler, mais uma vez, carregou a equipe. Inspirado, o ala marcou 23 pontos e pegou sete rebotes, mas não foi o suficiente. O brasileiro Cristiano Felício atuou por cinco minutos e pegou um rebote, sem marcar pontos.

Já o Celtics superou um dia pouco inspirado de Isaiah Thomas, que marcou somente 12 pontos e errou sete dos 11 arremessos que tentou, para triunfar. O jogo coletivo da equipe falou mais alto e o ótimo defensor Avery Bradley desta vez apareceu também no ataque para terminar com 23 pontos.

Com a classificação, o Celtics terá pela frente nas semifinais do Leste o Washington Wizards, que também garantiu a classificação na sexta-feira ao derrotar o Atlanta Hawks por 115 a 99, mesmo atuando na Geórgia. O time da capital norte-americana abriu ampla vantagem nos dois primeiros quartos, levou um susto depois, mas levou a melhor para fechar a série em 4 a 2.

Apesar de atuar na casa do adversário, o Wizards tomou conta do primeiro tempo e abriu 19 pontos de vantagem. A diferença no placar, no entanto, foi dizimada no terceiro período, em que o Hawks fez valer seu jogo e colou no adversário, mas apenas para vê-lo abrir novamente no período final e confirmar o triunfo.

Foi a única partida que o Wizards venceu em Atlanta na série, mas serviu para confirmar o favoritismo da equipe, que contou mais uma vez com grande atuação de sua dupla de armadores. John Wall viveu noite inspirada e terminou com 42 pontos, além de oito rebotes, enquanto Bradley Beal marcou 31 pontos. Pelo Hawks, destaque para os 31 pontos e 10 rebotes de Paul Millsap e os 26 pontos e 10 assistências de Dennis Schröder.

Na terceira e última partida da sexta, o Los Angeles Clippers surpreendeu o Utah Jazz mesmo atuando em Salt Lake City e forçou o único Jogo 7 da primeira rodada dos playoffs. O time californiano superou a ausência de seu astro Blake Griffin, lesionado, para vencer por 98 a 93. Agora, terá a chance de definir a classificação em casa, neste domingo.

Como foi a tônica desta série, o equilíbrio tomou conta da partida de sexta mais uma vez. O Jazz começou melhor e chegou a abrir vantagem no primeiro período, mas viu o Clippers reagir e levar o confronto em igualdade até a reta final. Então, apareceu o talento de Chris Paul, que definiu o confronto a favor dos visitantes.

O armador do Clippers foi o melhor em quadra e marcou 29 pontos, além de oito assistências. Ele ainda contou com a boa atuação de DeAndre Jordan, que terminou com 13 pontos e 18 rebotes. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Jazz: o ala Gordon Hayward, com 31 pontos. O armador George Hill ainda marcou 22.

Os playoffs da NBA agora param neste sábado e só voltam à ação no domingo, quando acontecerão duas partidas. Além do confronto entre Clippers e Jazz, que confirmará o último semifinalista de conferência, no Oeste, o Celtics receberá o Wizards no pontapé inicial da série que definirá um dos finalistas do Leste.