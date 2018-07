Wizards pune dois jogadores por briga em noitada

A confusão entre os jogadores foi revelada pelo jornal "Washington Post". Segundo o publicado, Batche e McGee trocaram uma série de socos na saída do clube noturno e precisaram ser apartados por policiais. "Depois de completarmos a investigação do incidente que se deu na noite de sexta passada, chegamos à conclusão que Andray (Bltache) e JaVale (McGee) comportaram-se de maneira pouco profissional", disse o presidente do Wizards, Ernie Grunfeld", em comunicado distribuído à imprensa.

Os jogadores negaram ao "Washington Post" que brigaram. "Só houve um empurrão porque estávamos tentando sair do lugar, já que ao nosso redor havia algumas brigas. Mas não nos enfrentamos, porque não teria sentido, somos companheiros de time", disse Blatche ao diário.