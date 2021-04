Wizards superam Warriors e emplacam a 6ª vitória seguida na NBA

O Washington Wizards está mais vivo do que nunca na briga por uma vaga no "play-in" (fase anterior aos playoffs) da Conferência Leste da NBA. Na rodada de quarta-feira, jogando na Capital One Arena, em Washington, a equipe bateu o Golden State Warriors por 118 a 114, em jogo equilibrado até os momentos finais.

Com a sexta vitória seguida na temporada regular, os Wizards entram na zona de classificação do "play-in" e começam a vislumbrar voos maiores. O time de Washington chegou ao 25.º triunfo com 33 derrotas. Para os Warriors, em nono lugar no Oeste, o revés foi o 30.º em 59 partidas.

Os destaques da partida pelo lado dos donos da casa foram Russell Westbrook e Bradley Beal. O primeiro anotou mais um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) em sua carreira com 14 pontos, 20 rebotes e 10 assistências, além de três roubos de bola. Já o segundo foi o cestinha do jogo com 29 pontos, além de 10 rebotes e quatro assistências.

Daniel Gafford foi outro a fechar a noite com bons números: 19 pontos e 10 rebotes para o pivô. Por fim, destaque também para o brasileiro Raulzinho Neto, que fez grande partida pelos Wizards. O armador marcou 18 pontos, com três rebotes e quatro assistências.

Pelo lado dos Warriors, Stephen Curry esteve bem marcado e marcou apenas 18 pontos, com sete rebotes e oito assistências. Quem apareceu bem pelos visitantes foram Kelly Oubre Jr. e Jordan Poole, ambos vindo do banco de reservas. O primeiro marcou 24 pontos, com nove rebotes, e o segundo anotou 22, com três rebotes.

Na Filadélfia, o Phoenix Suns, vice-líder do Oeste, visitou e superou o Philadelphia 76ers, melhor time do Leste, por 116 a 113. A equipe do Arizona foi liderada pelos 28 pontos e oito assistências de Chris Paul, pelos 19 pontos de Devin Booker e os 18 de Mikal Bridges. Do banco de reservas, Cam Johnson entrou bem e fechou a noite com 15 pontos anotados.

A equipe da casa, além de não contar com Seth Curry, Ben Simmons e Tobias Harris, também não teve um forte jogo coletivo. Matisse Thybulle saiu de quadra zerado, enquanto que Shake Milton anotou apenas cinco pontos. Pelo lado positivo, o pivô camaronês Joel Embiid liderou com 38 pontos e 17 rebotes ao lado de Danny Green, com 18 pontos, e Furkan Korkmaz, com 12.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 121 x 105 Chicago Bulls

Indiana Pacers 122 x 116 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 113 x 116 Phoenix Suns

Toronto Raptors 114 x 103 Brooklyn Nets

Washington Wizards 118 x 114 Golden State Warriors

New York Knicks 137 x 127 Atlanta Hawks

Houston Rockets 89 x 112 Utah Jazz

Dallas Mavericks 127 x 117 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 87 x 107 Miami Heat

Los Angeles Clippers 117 x 105 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 105 x 106 Denver Nuggets

Sacramento Kings 128 x 125 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Boston Celtics x Phoenix Suns

Orlando Magic x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers