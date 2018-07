Wizards triunfa e impõe nona derrota seguida ao Lakers em Los Angeles

O Los Angeles Lakers não para de perder na temporada 2014/2015 da NBA. Na noite de terça-feira, a equipe sofreu a nona derrota consecutiva mesmo após abrir uma vantagem de 19 pontos. Dessa vez, quem triunfou sobre o time da Califórnia foi o Washington Wizards, que venceu por 98 a 92, fora de casa, no Staples Center.

John Wall teve mais uma grande atuação, com 21 pontos, 13 assistências e nove rebotes pelo Wizards, enquanto Bradley Beal anotou 19. Já o brasileiro Nenê Hilário teve atuação discreta nos 25 minutos em que permaneceu em quadra com seis pontos, seis rebotes e duas assistências.

Assim, o Wizards conquistou a quinta vitória consecutiva sobre o Lakers. O duelo de terça-feira foi o terceiro de uma viagem para quatro duelos na Costa Oeste do time de Washington, que está em segundo lugar na Conferência Leste da NBA, com 31 triunfos em 46 partidas.

Sem Kobe Bryant, que será operado nesta quarta-feira para reparar um ligamento rompido no ombro direito e deve ficar de fora do restante da temporada, o Lakers foi liderado por Wayne Ellington, o cestinha da partida com 28 pontos. Mas nem isso foi suficiente para evitar mais um tropeço do time de Los Angeles, o 34ª em 46 partidas disputadas neste campeonato, o que o deixa na penúltima posição no Oeste.

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Cleveland Cavaliers derrotou o Detroit Pistons por 103 a 95, fora de casa, em Auburn Hills. Kyrie Irving teve atuação espetacular e foi o cestinha da partida com 38 pontos, a sua maior produção nesta temporada.

Já o astro LeBron James se destacou com 32 pontos, mas deu um susto no terceiro quarto ao sofrer uma queda na quadra, reclamando de dores. Mas, posteriormente, voltou a jogar pelo Cavaliers, que se vingou de uma surpreendente derrota por 23 pontos de diferença sofrida no mês passado para o Pistons, em casa.

O time de Detroit, porém, agora sofre com a perda de Brandon Jennings, que ficará fora do restante da temporada por causa de uma lesão. Na noite de terça-feira, D.J. Augustin anotou 19 pontos, Greg Monroe somou 17 pontos e 12 rebotes e Andre Drummond acumulou 17 rebotes e 12 pontos pelo Pistons.

O Cleveland é o quinto colocado da Conferência Leste com 26 vitórias em 46 partidas, enquanto o time de Detroit está em 11º lugar com 17 triunfos no mesmo número de jogos.

Em partida que ficou ofuscada pelas presenças de Manny Pacquiao e Floyd Mayweather Jr., aumentando as especulações sobre uma possível luta entre eles, o Miami Heat perdeu para o Milwaukee Bucks por 109 a 102.

O triunfo foi o terceiro do Bucks em três duelos com o Heat e consolidou a equipe na sexta colocação da Conferência Leste com exatamente três vitórias a mais do que o time de Miami. Chris Bosh foi o cestinha da partida com 26 pontos

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers 91 x 104 Toronto Raptors

Detroit Pistons 95 x 103 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 102 x 109 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 90 x 109 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 111 x 113 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 92 x 98 Washington Wizards

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Washington Wizards