Wizards vencem mais uma, mas Nenê deixa jogo machucado

O brasileiro Nenê voltou a sentir uma recorrente lesão no pé direito na rodada da NBA da noite deste sábado. Com dores, o pivô pôde jogar apenas seis minutos na vitória do Washington Wizards sobre o Milwaukee Bucks por 111 a 100, fora de casa.

Nenê anotou apenas dois pontos antes de deixar a quadra com dores. O brasileiro enfrenta uma lesão na planta do pé há pelo menos duas temporadas. E agora não sabe se terá condições de jogar a próxima partida do Washington, contra o Atlanta Hawks, na próxima terça-feira.

Sem o pivô brasileiro, o Washington Wizards contou com a liderança do ala Paul Pierce, responsável por 25 pontos. John Wall contribuiu com 19 pontos e nove assistências. Pelo lado dos anfitriões, Brandon Knight foi o cestinha da partida ao anotar 27 pontos.

O triunfo manteve a boa campanha do Wizards neste início de temporada. Na segunda colocação da Conferência Leste, a equipe acumula nove vitórias e três derrotas. Milwaukee tem sete triunfos e sete derrotas.

Anderson Varejão também esteve em quadra nesta noite e teve melhor destino que Nenê. O brasileiro foi um dos melhores jogadores do Cleveland Cavaliers, apesar do revés diante do Toronto Raptors por 110 a 93. Varejão registrou 13 pontos e 12 rebotes. LeBron James anotou 15 e foi ofuscado pelos 23 pontos de Kevin Love e pelos 21 de Kyrie Irving.

O cestinha do confronto foi o reserva Louis Williams, do Toronto, que não contou com os brasileiros Bruno Caboclo e Lucas Bebê. Com o resultado, o Cleveland tem agora rendimento de 5 vitórias e sete derrotas, enquanto o Toronto segue brilhando na atual edição da NBA. A equipe lidera a Conferência Leste, com 11 triunfos e apenas duas derrotas.

Atual campeão, o San Antonio Spurs derrotou o Brooklyn Nets por 99 a 87, ainda sem Tiago Splitter. Tony Parker liderou o Spurs, com 22 pontos, enquanto Deron Williams anotou 24 para o Brooklyn e foi o cestinha do jogo. Os atuais campeões ocupam o sexto lugar da Conferência Oeste, com nove vitórias e quatro derrotas. O Brooklyn tem cinco triunfos e oito derrotas, no lado Leste.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Indiana Pacers 83 x 106 Phoenix Suns

Orlando Magic 92 x 99 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 93 x 110 Toronto Raptors

New York Knicks 91 x 83 Philadelphia Sixers

Houston Rockets 95 x 92 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 101 x 103 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 100 x 111 Washington Wizards

San Antonio Spurs 99 x 87 Brooklyn Nets

Utah Jazz 94 x 106 New Orleans Pelicans

Jogos deste domingo:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Boston Celtics Portland Trail Blazers

Miami Heat x Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets