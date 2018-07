Wizards vencem os Pacers e seguem vivos nos playoffs da NBA

INDIANÁPOLIS - O Washington Wizards segue vivo nas semifinais da Conferência Leste da NBA. Na noite de terça-feira, em Indianápolis, a equipe do brasileiro Nenê Hilário venceu o quinto jogo da série e diminuiu a sua desvantagem para 3 a 2 ao derrotar o Indiana Pacers por 102 a 79.

Assim, o Wizards reagiu após perder três jogos seguidos e terá a chance de empatar a série nesta quinta-feira, quando receberá o Pacers em Washington, para forçar a realização de uma sétima partida, que seria disputada em Indianápolis no próximo sábado.

O pivô polonês Marcin Gortat foi o principal responsável pelo triunfo do Wizards na noite de terça-feira ao ser o cestinha do duelo com 31 pontos, tendo acertado 13 de 15 arremessos de quadra e cinco de sete lances livres, além de ter obtido 16 rebotes. Assim, teve a melhor atuação da sua carreira nos playoffs, superando as atuações apagadas nos dois jogos anteriores, em que fez apenas 19 pontos no total.

Já o armador John Wall também se destacou no duelo com 27 pontos. Trevor Ariza somou dez pontos e dez rebotes, enquanto o brasileiro Nenê Hilário teve atuação discreta nos 24 minutos em que permaneceu em quadra, com quatro pontos, quatro rebotes e quatro assistências. David West foi o melhor jogador do time de Indianápolis, com 17 pontos.

Após um início de jogo equilibrado, o Wizards foi ao intervalo vencendo por 45 a 38 e abriu larga vantagem no terceiro quarto, que terminou ganhando por 76 a 52. O desempenho no garrafão foi fundamental para a vitória do time de Washington, que conseguiu 62 rebotes contra os 23 do Pacers. O triunfo também mostrou o bom desempenho do Wizards como visitantes nesses playoffs, com quatro vitórias e duas derrotas. Em casa, o time ganhou apenas um de quatro jogos.

Também na noite de terça-feira, o Oklahoma City Thunder conquistou uma virada improvável nos instantes finais para derrotar, em casa, o Los Angeles Clippers por 105 a 104. Assim, desempatou a série, válida pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA, e abriu 3 a 2, ficando a um triunfo de fechá-la. E a sua primeira chance será nesta quinta-feira, quando as equipes vão se enfrentar em Los Angeles.

O Thunder perdia por 13 pontos a 3min30 do fim do último quarto e por sete a 50 segundos do encerramento do jogo. Porém, a equipe conseguiu a improvável virada, liderada por Russel Westbrook, que converteu três lances livres a 6s4, após sofrer falta de Chris Paul quando tentava um arremesso de três. Depois, Paul foi desarmado quando tentava dar a vitória ao seu time.

Foi, aliás, um fim de jogo terrível para o Clippers e Paul. Atrás por 104 a 97, o Thunder reagiu com um cesta de três e uma de dois de Kevin Durant. Depois, Paul perdeu a posse de bola e fez a falta em Westbrook, além de falhar ao tentar decidir o duelo para o Clippers.

Westbrook, então, terminou o jogo como herói e cestinha, com 38 pontos, enquanto Durant somou 27 pontos e dez rebotes pelo Thunder. Blake Griffin fez 24 pontos e obteve 17 rebotes, Chris Paul somou 17 pontos e 14 assistências e Matt Barnes terminou a partida com 16 pontos e dez rebotes pelo Clippers.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com a disputa de duas partidas. Pelas semifinais do Leste, o Miami Heat recebe o Brooklyn Nets. Já pela semifinais do Oeste, o San Antonio Spurs enfrenta em casa o Portland Trail Blazers. Os times mandantes lideram as séries por 3 a 1 e avançam em caso de vitória.